España se baña en bronce con otro recital ante Alemania

Quizá sea la mejor selección española femenina de la historia. Las expectativas eran altas pese a la juventud del equipo, pero han cumplido con ellas y tras hacer sufrir a Estados Unidos en la final, arrollaron de nuevo a una Alemania (81-58) que jugaba en casa y que ya había perdido contra España en el partido del debut, donde España les ganó de 30. De nuevo Iyana lideró al equipo con 22 puntos, 9 asistencias, 4 rebotes y 28 de valoración, pero en la guinda al Mundial, Awa Fam y Raquel Carrera fueron también claves para volver con el bronce a casa. Y con él, otras tres taronja como Elena Buenavida, Alicia Flórez y Helena Pueyo.

La ausencia de Raquel Carrera en el quinteto inicial era la única novedad de inicio respecto al partido ante Estados Unidos, con la entrada de Megan Gustafson en su lugar. Junto a ella salían Iyana Martín, Maite Cazorla, María Conde y Awa Fam. Aunque era Alemania la primera en anotar en las manos de Eichmeyer, España no tardaba en tomar el mando en el marcador, con una canasta en la zona de Conde y un triple de Iyana. La ovetense, una vez más empezaba a dar un auténtico recital de juego, repartiendo hasta cuatro asistencias en los siguientes minutos, con Gustafson, Conde y Awa sumando para elevar la diferencia hasta un 22-9.

Awa Fam, en un lanzamiento a canasta en el último partido contra Alemania. / FEB

El tiempo muerto de Olaf Lange apenas servía a las germanas para cambiar la inercia del partido, aunque en los últimos segundos, el acierto de Gülich con un 2+1 y el de Wilke, con un triple en respuesta a otro de Mariona, dejaban la diferencias en un +10 para España (25-15). Las de Méndez ganaban la batalla del rebote y lograban segundas oportunidades una y otra vez al sumar capturas en el aro contrario.

Iyana frena la reacción germana

Nyara Sabally, la más incisiva de las anfitrionas, sumaba cuatro puntos en la reanudación y obligaba al seleccionador español a parar el partido. La taronja Alexis Peterson aún reducía más las diferencias en la vuelta a la pista, pero tras unos minutos de descanso, volvía Iyana a la pista y lo hacía con un triple para cortar el parcial de Alemania.

La selección española de baloncesto hace historia con una nueva medalla mundialista. / FIBA

De nuevo varias decisiones arbitrales indignaban a las españolas y en la segunda de ellas, una técnica al banquillo llevó a Fiebich a la línea de tiros libres, anotando tres consecutivos para poner el 28-24. la extaronja, bien defendida, sumaba sus primeros puntos y lo volvería a hacer después desde la línea de 4,60, en una primera parte en la que no amenazó desde el exterior y en la que falló sus dos únicos lanzamientos en la zona.

Iyana asumía de nuevo la responsabilidad anotadora en unos minutos en los que Peterson también creaba problemas a las españolas, anotando de tres y con tiros libres, sin fallo. Carrera estrenaba su marcador con un 2+1 entrando a canasta, pero Alemania seguía apretando en defensa y seguía sumando hasta empatar (33-33) a 4:08 del descanso. Había que empezar de nuevo e Iyana volvió a aparecer con un 2+1, antes de que Carrera, con cuatro tiros libres consecutivos, permitiera llegar al descanso con un 40-36 a favor.

Iyana Martín, de nuevo MVP tras su partidazo contra Alemania. / FEB

Enorme Carrera y parcial de 15-0

El acierto en el tiro que le faltó a Fiebich en la primera parte lo encontró en la reanudación, con un triple que ajustó el marcador hasta un 40-39. Un espejismo visto lo que pasaría a continuación, con un parcial de 15-0 tras la respuesta de Cazorla desde el 6,75 y seis puntos consecutivos de una imparable Carrera en la pintura, con dos asistencias de Iyana y una de Conde.

El obligado tiempo muerto de Alemania apenas cambiaba nada. Carrera otra vez, de nuevo Iyana, con otro triple y Awa con un tiro libre, disparaban la diferencia hasta un 55-39. El partido parecía romperse, pero dos triples seguidos de Friedqa Buhner y una acción de Sontag volvían a meter a Alemania en el encuentro, obligando a Méndez a pedir tiempo a 1:55 del final del tercer cuarto, con 55-47 en el marcador.

Alegría en las jugadoras españolas tras ganar a Alemania en la lucha por el bronce. / EFE

Gustafson y una aguerrida Buenavida que sumaba ya cuatro rebotes (dos de ellos ofensivos) sumaban desde el 4,60 e Iyana, ya con 16 puntos, cerraba el tercer cuarto con un nuevo triple para devolver el +10 con el que terminó el primer período.

De triple en triple hasta el final

España lo tenía todo de cara. Estaban a diez minutos de la medalla de bronce y salieron con la convicción de intentar cerrar el triunfo sin esperar al final. Conde y Cazorla, con dos triples consecutivos, dejaban contra las cuerdas a las alemanas, con un 67-51 que obligaba a Olaf Lange a parar el partido.

Awa, Conde e Iyana hurgaban más en la herida del rival hasta poner el 74-53 a 6:06 del final. El Berlín Arena se quedaba frío, la medalla se les escapaba a las anfitrionas y ni siquiera una antideportiva de Iyana y el acierto de Peterson les devolvía una mínima esperanza, aunque Fiebich intentaba hacerles soñar con un nuevo triple en carrera que puso el 74-58.

Estadísticas de España en su partido por el bronce contra Alemania. / FIBA

Cazorla echaba un jarro de agua fría sobre las esperanzas locales de nuevo desde el 6,75 e Iyana y Conde, con cuatro tiros libres más cerraban el partido (81-58), acabando con un 94% de acierto en el triple en un Mundial en el que empezaron con flojos porcentajes desde el 4,60. El bronce ya era de España, las de Méndez subirían al podio a la espera de conocer a las campeonas y ante la atenta mirada de un Pau Gasol que no se quiso perder una nueva gesta del baloncesto español. La primera medalla mundialista para todas, menos para una Alba Torrens que ya suma cuatro. Una leyenda del baloncesto europeo y mundial que ha podido guiar y compartir experiencia con una nueva generación llamada a seguir haciendo historia en la próxima década.

FICHA TÉCNICA

ESPAÑA, 81 - ALEMANIA, 58 (40-36, al descanso)

ESPAÑA: Martín (22), Cazorla (9), Gustafson (9), Conde (12) y Fam (10) --quinteto inicial--; Ginzo (-), Carrera (15), Ortiz (3), Buenavida (1), Flórez (-) y Pueyo (-).

ALEMANIA: Daub (-), Eichmeyer (4), Fiebich (10), Geiselsöder (2) y Sabally (13) --quinteto inicial--; Gülich (5), Bühner (6), Peterson (13), Bessoir (-), Sontag (2), Wilke (3) y Bielefeld (-).

--PARCIALES: 25-15, 15-21, 21-15 y 20-7.

--ÁRBITROS: Rosso (FRA), Guzmán (PUR) y Burns (USA). Sin eliminadas.

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