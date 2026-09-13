María Araújo da las claves del nuevo Valencia Basket que quiere Javi Torralba

El Valencia Basket sacó adelante el primer partido de la pretemporada que le enfrentó al Movistar Estudiantes en Paterna y en el que se impuso por 82-72, en un gran estreno de Kamila Borkowska de taronja. Una primera puesta en escena a la que le faltaban hasta ocho jugadoras internacionales, pero que sirvió para ver las primeras pinceladas del nuevo proyecto liderado por Javi Torralba. De hecho, la propia María Araújo fue clara al marcar el estilo de juego que quiere implantar el nuevo técnico.

Estilo de juego

"Podemos esperar un juego rápido, alegre, de defender, de correr, de tomar muchos tiros, que es un poco la identidad que quiere él. Y ser agresivas atrás para abrir campo rápido, ya que también somos pívots móviles, no tenemos a ninguna de mucho peso, entonces vamos a ir a la alegría de correr arriba y abajo y que sea un juego bonito de ver".

Javi Torralba, en el primer partido de la pretemporada del Valencia Basket. / Edu Ripoll

Victoria ante Estudiantes

"No es un partido muy real de lo que va a ser el equipo durante la temporada, el trabajo está muy bien hecho y al final, sabíamos que iba a haber mucha rotación, lo importante era estar en esos pequeños detalles que hemos preparado durante la pretemporada, algunos nos han salido y otros nos queda trabajarlos, pero podemos estar contentas con el trabajo que hemos hecho".

Sensaciones

"Como jugadora siempre quieres ganar y todo parte del trabajo que hacemos estos días con medio equipo y con las jóvenes, que sin ellas ahora mismo no podríamos jugar estos partidos y hay que darle mucha importancia al hecho de que estén aquí. Tenemos la ambición de trabajar para pelear por todos los títulos". A ello añadió que "ellas son la clave para que podamos construir, les damos las gracias, no es fácil, las nuevas incorporaciones también se están adaptando bien y tenemos ganas de estar todas para ver al equipo crecer. La base es buena, así que de aquí para arriba".

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Poderío interior

Si ya brilló el juego interior taronja en el primer amistoso de la temporada, más potente aún será cuando regresen Raquel Carrera y Virag Takacs-Kiss. Con las nuevas incorporaciones espera compensar la baja de otras pívots importantes como Awa Fam. "Cada año, el Valencia BC hace equipos de mucho nivel y aunque se hayan ido jugadoras especiales de la casa, han llegado otras con muchas ganas y ambición, también jóvenes, que eso para crecer es bueno y creo que seremos un equipo muy competitivo.