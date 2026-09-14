¿Por qué Valencia Basket no fichó a Iyana Martín? Esteban Albert, director deportivo, explica los motivos

Si hay un nombre que está de moda en el baloncesto femenino ahora mismo es el de Iyana Martín, aunque su irrupción no parece tratarse de una moda precisamente. La jugadora española, de tan solo 20 años, lleva varios años llamando la atención por su crecimiento meteórico, pero el Mundial de baloncesto que acaba de terminar, y en el que la selección española se ha colgado el bronce, ha terminado de impulsar a la joven jugadora hasta otra dimensión del basket.

Y no es para menos. Iyana ha sido una de las líderes del equipo español, demostrando oficio, talento y un arsenal de recursos que le han hecho brillar y ser diferencial en todos los partidos, incluso contra la todopoderosa Estados Unidos, ante la que España compitió de tú a tú pero terminó muriendo en la orilla. Tal ha sido su impacto que en las últimas semanas ha surgido la duda de por qué Iyana no juega en Valencia Basket, el proyecto femenino más potente del baloncesto español acostumbrado a disponer de las mejores jugadoras nacionales. Cabe recordar que Iyana fichó este mismo verano por el Girona, por lo que será rival del conjunto taronja.

Esteban Albert explica que Iyana rechazó a Valencia Basket

Hay una intrahistoria detrás y Esteban Albert, director deportivo de la sección femenina de Valencia Basket, lo ha explicado en una rueda de prensa convocada por el club, en la que también han contestado preguntas Luis Arbalejo, director deportivo del masculino, y Enric Carbonell. Esteban ha sido claro a la hora de explicar que el club trató de incorporar a la talentosa jugadora española, pero ella tenía otros planes. "Sí, llevábamos varias temporadas siguiendo a Iyana, la intentamos incorporar, pero nos dijo que no se acababa de ver para estar con nosotros, aunque nosotros teníamos claro que sí".

Según el director deportivo taronja, el motivo por el que Iyana no aceptó unirse al proyecto taronja, no especifica si este verano o algunos de los pasados, tiene que ver con que la jugadora no estaba convencida de sus posibilidades en un equipo cuyo potencial es mayúsculo. El paso del tiempo ha demostado que Iyana está más que preparada a sus 20 años.

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De posible fichaje a rival

El responsable de los fichajes de VBC fue más allá y confesó que "tuvo una oferta encima de la mesa, pero decidió coger otra oferta. Ha preferido en este momento otro tipo de club". Ese club es el Girona, que sin duda ha fichado este verano a una de las mejores opciones que había sobre la mesa. Si el conjunto catalán ya fue un duro rival la temporada pasada, esta se antoja que no será distinto después del mercado realizado.