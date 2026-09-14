Elena Buenavida y Helena Pueyo ya lucen medalla en València

Cansadas, pero inmensamente felices han llegado este lunes 14 de septiembre a la Estación Joaquin Sorolla de València Elena Buenavida y Helena Pueyo en un AVE procedente de Madrid tras conquistar la medalla de bronce con la selección española en la Copa del Mundo que finalizaba el pasado domingo. Las dos taronja, junto a sus compañeras de equipo, Raquel Carrera y Alicia Flórez y a la valenciana Awa Fam, se colgaban el bronce tras derrotar de forma brillante a Alemania, la anfitriona. Mientras Carrera y Flórez viajarán a EEUU para continuar con sus compromisos en la WNBA, Buenavida y Pueyo regresaban a València con ganas ya de ponerse a trabajar a las órdenes de Javi Torralba.

Helena Pueyo y Elena Buenavida atendieron a los medios / Fernando Bustamante

Felices con el bronce

"Estamos cansadas porque llevamos todo el día viajando pero no se gana una medalla todos los días, así que estamos muy contentas", destacaba Elena Buenavida nada más llegar.

24 horas después de volver a situar a España en el podio de un Mundial, algo que no sucedía desde hace 8 años, Helena Pueyo resaltó el gran valor que tiene este bronce: "ahora somos más conscientes ya de lo que hemos logrado, estamos muy orgullosas de esta medalla y ahora, a seguir así y pensar en más objetivos".

Ilusionadas con la nueva temporada

Tras el Mundial Helena Pueyo afronta "con muchas ganas" la temporada en la que se une en el Valencia Basket a "un proyecto muy ilusionante, tenemos un gran equipo y creo que podemos hacer cosas grandes".

En este sentido Elena Buenavida, ya una 'veterana' en el equipo taronja, se mostró ambiciosa de cara a esta nueva campaña: "queremos seguir con la línea de la pasada temporada, quiero tener cada vez más responsabilidad dentro del equipo y por supuesto, nuestro objetivo común es ganarlo todo e intentar llegar más lejos en la Euroliga". A corto plazo, lo tiene claro: "el objetivo es la Supercopa de la próxima semana".

Buenavida destacó el hecho de que la temporada empiece tan pronto, la semana que viene con la Supercopa LF Endesa, sin apenas haber podido entrenar todo el equipo junto: "es lo que tiene que se celebre un Mundial en estas fechas, en septiembre, conlleva que los equipos tengan que esperar un poco para contar con nosotras. Pero bueno, ya estamos aquí y muy ilusionadas con la nueva temporada".

Para ambas, esta temporada supondrá el reencuentro con Torralba como entrenador: "yo tengo muchas ganas de empezar a trabajar con él", afirmó Buenavida mientras Pueyo también espera empezar pronto con un entrenador que ya conoce muy bien: "estamos muy contentas de que sea nuestro entrenador".

Buenavida también resaltó el hecho de que en la selección haya habido cuatro jugadoras del Valencia Basket: "demuestra que el Valencia Basket está apostando por talento nacional y eso me llena de orgullo".

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Helena Pueyo regresará este martes a Madrid ya que junto a Mario Saint-Supery representará al Valencia Basket en la presentación de la Liga F Endesa y la Liga Endesa.