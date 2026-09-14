Enric Carbonell: "Valencia Basket es hoy mejor que la temporada pasada y tenemos que seguir creciendo"

Valencia Basket ha dedicado este lunes un espacio para que Luis Arbalejo, director deportivo del masculino, Esteban Albert, director deportivo del femenino, y Enric Carbonell, director general, atiendan a todas las cuestiones deportivas y económicas que atañen al club taronja de cara a la temporada 2026/27 que está a punto de comenzar.

Enric Carbonell comenzó el encuentro señalando la consolidación del club como "élite europea, tanto el masculino como el femenino" valorando como "histórica" la campaña de abonados del club para la nueva temporada. También habló de la pretemporada y señaló todas las dificultades que se han presentado: "Nos marcan unas fechas que debe durar la pretemporada y no tienen en cuenta que perdemos jugadores por las ventanas. En el femenino pasa lo mismo, a pocos días del primer título hay muchas jugadoras que no están. En esta situación toca no mirar lo que no depende de nosotros, estamos muy ilusionados por la temporada, esperamos que nos toque divertirnos".

Valencia *Convocatoria rueda de prensa Enric Carbonell, Luis Arbalejo y Esteban Albert valoración inicio temporada 2026-27 (lunes 14, 13:00h, Sala de Prensa Roig Arena)* El Director General, Enric Carbonell, y los directores deportivos Luis Arbalejo y Esteban Albert comparecen en rueda de prensa para hacer valoración de cómo afronta la nueva temporada el Club Valencia Basket Club VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

Plantilla más cara y más ingresos

Ha sido un verano marcado por cambios en las plantillas, más en la del masculino después de la desbandada que se produjo tras una temporada histórica. Enric habló del aumento que ha habido en la inversión de la propia plantilla y el papel de Roig en lo económico: "Tanto el masculino como el femenino son más caros que la temporada pasada. Respecto a la reinversión, ya dije que nosotros todo lo que ingresamos lo metemos en el presupuesto. Luego tiene que ser Roig el que tapa las pérdidas del club, todo lo que ingresamos lo reinvertimos en el presupuesto, nunca es suficiente y siempre hay aportación de Roig".

También explicó que "sí se ha aumentado los ingresos en las diferentes áreas de negocio del club, algunas como patrocinio y 'ticketing' y otras como tienda o museo".

Sobre las fórmulas de ingresos habló también de que los derechos de TV son insuficientes: "La principal diferencia en baloncesto entre Europa y EEUU es que los derechos de TV son menos del 2%. Llegados a este punto, no todo tiene que ver con el dinero, he sido de los mayores defensores de que teníamos que abrir el baloncesto, que más gente vea basket, que esté en la conversación en la calle".

Negociación de la licencia con la Euroliga

Valencia Basket se encuentra todavía en conversaciones con la Euroliga para tramitar su licencia de cara al nuevo modelo de franquicias: "La Euroliga ha iniciado este proceso de paso a franquicias, estamos en un momento de negociación, se ha abierto 11, 12 propuestas, nosotros fuimos uno de los equipos que dijimos que queríamos continuar en este proceso, estamos en procesos administrativos. Nuestra voluntad es formar parte, pero tenemos que estar a gusto con lo que se nos ofrece".

Objetivo y consecuencias si no se iguala

Enric recalcó que lo de la temporada pasada fue histórico y destacó la dificultad de repetirlo, aunque dejó claro que el trabajo en el mercado ha sido bueno y la plantilla es muy competitiva: "La temporada pasada es histórica, en masculino y femenino. Esto habla un poco de cómo de diferente fue la temporada pasada. A partir de ahí, Valencia Basket hoy es mejor que la temporada pasada, tenemos la obligación de seguir creciendo como club".

Rubén Burgos en la celebración de la Liga en el Roig Arena / MA Montesinos

Sobre posibles consecuencias económicas si no se logra algo similar: "En Euroliga sí que hay más diferencia si no se igualan los resultados, es obvio que los resultados de la temporada pasada supusieron un ingreso que no se tenía previsto. En el caso del femenino no hay ningún tipo de impacto más allá del impacto de jugar más o menos partidos, llegar a últimas rondas de playoff supone más partidos en casa, por lo que hay más venta de entradas".

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Nuevo papel de Rubén Burgos

"VBC es un club con necesidades grandes para tener a una persona con el talento de Rubén, que ha sumado en femenino y masculino. Ahora está en algo más arquitectónico por así decirlo, ha estado fuera de Valencia viendo estructuras deportivas para empaparse de aquellos que nos llevan tiempo por delante, sobre todo pensando en clubes que tienen parte masculina y femenina, su papel ahora es ayudarnos a crecer como club".