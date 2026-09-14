Tres bajas de mucho peso en el FC Barcelona para medirse a Valencia Basket en la Supercopa

Este fin de semana comienza de manera oficial la temporada 2026/27 con la disputa de la Supercopa en Badalona. Joventut y Baskonia abrirán la competición en la primera de las semifinales a partir de las 18 horas y Valencia Basket y FC Barcelona disputarán la suya a continuación. Los ganadores se verán las caras en la gran dinal del domingo, que coronará al primer campeón del nuevo curso.

Para Valencia Basket supone el primer gran reto para una plantilla nueva prácticamente en su totalidad después del exhaustivo lavado de cara en el mercado de verano a consecuencia de la desbandada que se produjo en el equipo. En frente espera un FC Barcelona también muy renovado que intentará vengarse tras la final de Liga Endesa de hace apenas unos meses.

Neal Sako lucha con Fall bajo el aro. / JM López

Las bajas pueden ser clave

Ninguno de los dos equipos llega al cien por cien en el apartado físico. En primer lugar porque los jugadores aún deben coger ritmo de competición y, además, porque ambos presentan nombres en la carpeta de lesionados. Del banda taronja no estará disponible Neal Sako, que encara la recta final de su recuperación tras la operación a la que se sometió por una hernia inguinal. De lado azulgrana, Yoan Makoundoy y Tosan Evbuonwan llevan toda la pretemporada lesionados y están descatados para la cita, por lo que le juego interior del equipo de Aleksander Sekulic verse mermado en ese sentido.

Brizuela, seria duda

Y a esas dos bajas podría sumarse la de un jugador trascendental para el conjunto azulgrana: Darío Brizuela. El escolta tuvo un encontronazo en la final de la Lliga Catalana contra el iLERNA Lleida que le impidió jugar el cuarto final del duelo y este lunes se ha sometido a pruebas. La buena noticia para el Barça es que, tras las pruebas realizadas, los servicios médicos han descartado cualquier lesión ósea y articular por lo que se concluye que solo tiene ahora mismo el dolor "por la fuerte contusión", pero sin algo serio a la vista.

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Como siempre ocurre en las lesiones de los jugadores, el club no quiso anunciar su regreso de inmediato en el comunicado emitido esta tarde. “Su participación en los próximos compromisos se valorará en función de la respuesta al tratamiento que se le está realizando". Así, su participación en la Supercopa está en el aire y podría ser algo precipitada si la recuperación no es rápida.