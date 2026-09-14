Las tres fases en las que Esteban Albert divide la temporada del Valencia Basket

El Valencia Basket femenino abre un nuevo ciclo con el cambio de media plantilla y la llegada al banquillo de Javi Torralba después de los éxitos logrados con Rubén Burgos. Y lo hace convencido de lo que puede sumar el nuevo entrenador y del potencial de una plantilla que, eso sí, puede ir sufriendo alguna modificación a lo largo de la temporada.

Tal es así, que condicionado por el Mundial y la WNBA y ante las pocas jugadoras disponibles del primer equipo en este inicio de temporada, el director deportivo Esteban Albert se plantea el curso en tres fases.

Las tres fases

"Al mercado le ha afectado mucho el tema de la WNBA y todas las ligas que han aparecido. La subida salarial de la WNBAha hecho que no todas las jugadoras estén dispuestas. Tenemos ocho jugadoras nuevas, mantenemos un bloque nacional importante, hemos dividido la temporada en tres fases: la primera fase con cinco jugadoras y las que van a ir llegando en los próximos días, pero vamos a ir a la Supercopa con 10 jugadoras profesionales, todo eso ha creado problemas y hemos tenido que dividir la temporada en bloques".

"En el segundo bloque intentaremos incorporar jugadoras que nos gustaría que se queden hasta final de temporada, pero es complicado".

Y "un tercer bloque sería para jugadoras como Anderson o Hillsman, que lleguen al final, pero todo es circunstancial, la idea es tener jugadoras que cubran los tres bloques pero no se sabe si será posible. Aún así, estamos contentos porque el 99% de las jugadoras estarán hasta el año que viene. Eso nos va a dar cierta tranquilidad porque es probable que durante la temporada hagamos movimientos.

La amenaza de Project B

"Las plantillas están protegidas, pero las cláusulas están para que si viene uno y es capaz de pagarla, no tienes opción. Project B no creo que actúe durante la temporada con un plan agresivo, pero podría hacerlo".

Selección taronja

"No nos esperábamos este impacto, una de nuestras señas de identidad es intentar tener a las mejores jugadoras españolas (hubo oferta por Iyana Martín), el baloncesto español ha ido creciendo mucho, las nuevas generaciones son importantes. En las últimas tres o cuatro temporadas hemos visto que nuestras jugadoras podían llegar. Están a un nivel alto dentro de lo que es el panorama nacional".

Javi Torralba, en el partido del sábado ante el Estudiantes en Paterna. / Edu Ripoll

Javi Torralba

"Javi nos aporta en todos los aspectos, conoce el mercado joven de Europa y del extranjero, lleva mucho tiempo trabajando en eso, en buscar jugadores jovenes y formándolas. Con Javi lo que pensamos que nos puede dar es un estilo de juego en el que sacar el 100% de cada jugadora, todos sus equipos han ido competitivos. Se reencuentra con jugadoras que ya han tenido.

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Bloque nacional

"Nosotros los¡ que queremos es tener un bloque nacional potente, la idea es que continúen. Ahora entran más actores en el tema. Hay que ir a otro ritmo".