¿Cuándo volverá a jugar Neal Sako con Valencia Basket? Estos son los plazos de recuperación

Neal Sako avanza en la recuperación de la lesión que le ha impedido participar en la pretemporada de Valencia Basket. Luis Arbalejo, director deportivo del club, ha desvelado este lunes que el pívot francés tuvo que pasar por el quirófano debido a una hernia inguinal después de haber jugado durante dos meses la pasada campaña medicado para soportar los dolores.

Aunque todavía no existe una fecha exacta para su regreso, Arbalejo ha trasladado un mensaje optimista sobre su evolución: «El tiempo para que vuelva es más en dos semanas que en dos meses». El club mantendrá la prudencia para que Sako complete correctamente su recuperación antes de reincorporarse al trabajo con el resto del equipo.

Su presencia en la Supercopa de España de este fin de semana está, en cualquier caso, prácticamente descartada. Valencia Basket se enfrentará al Barça el sábado en semifinales y todo apunta a que Xavi Albert tendrá que afrontar el primer título oficial de la temporada sin uno de sus principales referentes interiores.

Sako, único en su perfil

La baja de Sako es especialmente sensible porque su perfil es único en la plantilla. El francés es el hombre grande que actúa como protector de aro en defensa y el mejor reboteador en ambos lados de la cancha. Sus centímetros tendrán que suplirlos Nate Reuvers y Mo Gueye, una de las caras nuevas para la nueva temporada.

Bajas del Barça

De lado azulgrana, Yoan Makoundoy y Tosan Evbuonwan llevan toda la pretemporada lesionados y están descartados para la cita, por lo que le juego interior del equipo de Aleksander Sekulic verse mermado en ese sentido.

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Y a esas dos bajas podría sumarse la de un jugador trascendental para el conjunto azulgrana: Darío Brizuela. El escolta tuvo un encontronazo en la final de la Lliga Catalana contra el iLERNA Lleida que le impidió jugar el cuarto final del duelo y este lunes se ha sometido a pruebas. La buena noticia para el Barça es que, tras las pruebas realizadas, los servicios médicos han descartado cualquier lesión ósea y articular por lo que se concluye que solo tiene ahora mismo el dolor "por la fuerte contusión", pero sin algo serio a la vista.