Todos los detalles del fichaje de Mirotic por Valencia Basket: contrato, cupo, trayectoria y palmarés

Un fichaje estelar para Valencia Basket. Con la llegada de Nikola Mirotic (2.08m, Podgorica, 11/02/1991, 35 años), el conjunto taronja cierra la búsqueda del 4 que completara la rotación interior y añade un cupo a su plantilla. El interior montenegrino internacional con España firma por una temporada con el Valencia Basket, llega libre tras de desvincularse del AS Monaco, equipo con el que la pasada temporada jugó el Playoff de la EuroLeague (11 puntos con un 39,3% en triples, 4,4 rebotes y 1,4 asistencias para 12,7 de valoración en 31 partidos de la máxima competición continental) y al que ayudó a ganar un póker de títulos (Supercopa, Leaders Cup, Copa de Francia y Liga Francesa) con una tarjeta en el curso 2025-26 de 11,1 puntos con un 40,3% en triples y 3.7 rebotes.

Mirotic continuará en Valencia Basket una trayectoria en Euroliga en la que comenzará su 13ª campaña en la máxima categoría del baloncesto continental. Una presencia constante en EuroLeague que solo ha interrumpido en su carrera profesional en la temporada que jugó cedido en Palencia cuando tenía 18 años y para jugar cinco cursos en la NBA entre 2014 y 2019.

Su trayectoria de carrera en la EuroLeague es de 14,4 puntos de promedio con un 39,9% en triples, 5,2 rebotes y 1,2 asistencias para 17,1 créditos por choque en un total de 307 encuentros en un torneo continental en el que se ha clasificado seis veces para la Final Four. Una cifra que seguirá subiendo como taronja en un histórico en el que actualmente es el quinto jugador más valorado y el quinto máximo anotador de la historia del torneo.

Uno de los mejores jugadores de Europa

El palmarés de Mirotic abarca quince títulos con clubes, habiendo ganado la liga nacional tres veces en España y en una ocasión en Italia y Francia, dos medallas con la selección nacional de España: un oro en el Eurobasket de 2015 y un bronce en los JJOO de 2016 y más de una veintena de galardones individuales e inclusiones en mejores quintetos de competiciones.

Tras esta contratación, Mirotic se convierte en el primer jugador del historial de Valencia Basket que ha sido designado en el Mejor Quinteto de Rookies de la NBA (temporada 2014-15) y el primer jugador que llega al equipo taronja después de haber sido MVP de la fase regular de la EuroLeague (lo fue en 2022).

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Gasol con Rose, Butler, Mirotic y McDermott en un partido de los Bulls / AP

Cinco temporadas en la NBA

Los Chicago Bulls fueron el equipo que se hizo con sus derechos y los que le dieron la oportunidad de estrenarse en la NBA. Y su rendimiento fue tan bueno en su primera campaña que entró en el Mejor Quinteto Rookie en la temporada 2014-15. Tras tres temporadas y media en Chicago, un traspaso le llevó a los New Orleans Pelicans. Y apenas un año después, en febrero de 2019, fue enviado a los Bucks de Milwaukee. Pese a que en su última temporada en la NBA sus números fueron de 15,2 puntos y 7,4 rebotes, Mirotic decidió volver a cruzar el océano para jugar la EuroLeague.