Gonzalo Corbalán: "Como buen argentino, puedo aportar carácter y lucha en la cancha"

El Valencia Basket ha dado la bienvenida este martes 15 de septiembre al escolta internacional argentino Gonzalo Corbalán (1,93m, Resistencia (Chaco), 03/03/2002, 24 años) con el ya tradicional acto de presentación que ha tenido por escenario la sala Jardín del Roig Arena con el patrocinio de Panrico.

El director de Relaciones Externas del club, Víctor Luengon se mostró feliz de poder dar la bienvenida a un jugador como Corbalán "Ya tocaba tner un argentino", afirmó y recordó a ilustres compatritas de Corbalán que han pasado por Valencia como , Kamerichs, Oberto o Montecchia, "los argentinos son sinónimo de carácter y competitividad". Luengo resaltó que Corbalán es un exponente de la nueva generación de su país que ha ido subiendo de nivel con una gran progesión en la Liga Endesa, donde, de la mano de San Pablo Burgos, fue elegido en el segundo mejor quinteto de la Liga Endesa. Su crecmiento le hizo ser uno de los mejores jugadores de la segunda vuelta. Por enima de eso ya ha dado muestras en estos priemeros partidos de pretemporada de todo lo que puede aportar y seguro que la afición va a disfrutar mucho contigo".

Gonzalo Corbalán resaltó que para él es "un placer estar en Valencia. Estar en la lista junto a los jugadores que ha nombrado Víctor Luengo es un privilegio. Llego a un club campeón de Liga, que ha jugado la Final Four. Que que apueste por mi es un orgullo. Espero cumplir las espectativas".

Para Gonzalo Corbalán su fichaje por Valencia Basket suone dar un paso más y debutar en la Euroliga, algo que afronta con ilusión pero con la experiencia de la pasada temporada: "mentalmente lo voy a tomar como el año pasado en eque afronté mi debut en ACB tras tres años en Primera FEB, ahora el nivel será más alto pero esty cómodo con el equipo".

Sobre la incorporación de Mirotic, anunciada este mismo martes por el club, Corbalán resaltó: Lo conocíamos todos, es un jugador de renombre, estamos muy emocionados de que esté en el equipo".

Sobre el rodaje del equipo en la pretemporada, Corbalán afirma que los "artidos disputados han servido para "ir viendo cosas de carea a la temporada junto con el cuerpo técnico". En este sentido, sobre el estilo de juego del Valencia Basket de Xavi Albert, resaltó: "Es un estilo parecido al que tenían el año pasado pero diferente al tener otro entrenador que también tiene sus propia personalidad. Es un estilo que encaja muy bien conmigo, un juego de ida y vuelta, fisico, eso me sirve mucho".

El nuevo exterior taronja promete lucha y garra en la cancha "creo que puedo aportar lo que nos caracteriza a los argentinos, dejarlo en la cancha, los minutos que juegue, a ayudar al equipo es lo más mportante que puedo aportar".

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Sobre la próxima Supercopa se mostró "Muy ilusionado, siento que el equipo está preaprado físicamente y mentalmente, es una competición que importa mucho al club y vamos a por ella".