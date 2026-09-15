La hoja de ruta de Mirotic en València: ¿jugará la Supercopa?

¿Jugará Nikola Mirotic la Supercopa? Tras conocer el fichaje del ala-pívot, la afición taronja cuenta ya las horas para ver debutar el jugador con la elástica del conjunto valenciano. El jugador pasará este martes revisión médica para completar su fichaje por el Valencia Basket y se espera que pueda participar en cuatro entrenamientos antes de la primera competición oficial del equipo, prevista para el próximo fin de semana en Badalona.

Una vez superada la revisión médica, Mirotic estará ya las órdenes de Xavi Albert, está previsto que pueda conocer este martes por la mañana a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico y que por la tarde se someta a la pertinente revisión médica. El hispano montenegrino tiene 35 años y se encontraba sin equipo.

La idea es que el miércoles pueda ejercitarse ya con el equipo y que lo haga también el jueves y el viernes, día en el que por la tarde la expedición 'taronja' se desplazará a Badalona. El sábado aún realizará la plantilla una última sesión matinal antes de medirse por la noche al Barcelona en la segunda semifinal de la Supercopa.

Plantilla cerrada

Con la presencia de Mirotic, el Valencia tiene ahora a 17 jugadores en la plantilla aunque el francés Neal Sako está descartado casi completamente para este primer torneo del curso después de haberse operado de una hernia inguinal en julio y no haber comenzado aún la pretemporada.

Entre los jugadores del Valencia hay dos con contrato temporal, el finlandés Elias Valtonnen y el cubano Jasiel Rivero. La idea del club es tener 15 o 16 jugadores por lo que la entidad debe decidir en las próximas semanas si prescinde de uno e ellos o si lo hace de los dos y ficha o no a otro jugador.

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Mirotic, frente a Hermannsson / S. Gordon | acb Photo

El Valencia Basket será el tercer club en la ACB de Mirotic, que se formó en el Real Madrid y se estrenó en la Liga con este equipo y que posteriormente fichó por el Barça.