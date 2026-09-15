Jaime Pradilla: "Valencia Basket está en mi corazón, me gustaría que ganaran la Supercopa"
El extaronja deseó suerte a sus excompañeros en el acto de presentación de la Liga Endesa en Madrid
Jaime Pradilla deseó suerte a sus excompañeros del Valencia Basket en la próxima Supercopa Endesa que se celebra este fin de semana en el acto de presentación conjunta de la Liga Endesa y Liga F Endesa que se celebra este martes 15 de septiembre en Madrid. El ahora jugador del Real Madrid, tuvo palabras de cariño hacia su exequipo y confía en que los taronja revaliden el título en una competición en la que no estará presente su actual equipo: "El año pasado, cuando la ganamos, unas de mis palabras fue que agradecía a mis compañeros del año anterior por haber competido para poder estar en esa competición y dentro de lo que cabe, Valencia está en mi corazón, y creo que se lo merecen, estaría muy contento de que se la llevaran", afirmó en declaraciones a los medios.
Destaca el potencial del Valencia Basket
Sobre el potencial del nuevo Valencia Basket, Pradilla le augura una buena temporada: "Valencia está haciendo muy bien las cosas los últimos años, venimos de ganar un título de Liga (digo venimos aunque yo ya no estoy ahí) están haciendo muy bien las cosas, están mejorando año a año y creo que es lo importante, ir dando pasos poco a a poco y que sean pasos sólidos, el equipo tiene muy buena pinta para poder competir por todos los títulos", afirmó Pradilla al ser preguntado por el último fichaje de Mirotic anunciado este martes por el conjunto valenciano.
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