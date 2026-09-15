Los jugadores ACB valoran el fichaje de Nikola Mirotic por Valencia Basket: "Son candidatos otra vez a luchar por todos los títulos"

Este martes Valencia Basket sorprendía con el anuncio del fichaje bomba de Nikola Mirotic. Desde hace tiempo el conjunto taronja perseguía la incorporación de un '4' y el montenegrino con pasaporte español, aunque llegó a sonar semanas atrás, no parecía el mejor colocado. Sin embargo, Valencia ha tomado la decisión de incorporarlo y con Nikola suma a la plantilla al que ha sido uno de los mejores jugadores de Europa en los últimos años.

Por la tarde, SUPER ha estado presente en la presentación de Liga Endesa 2026/27 a la que han acudido jugadores y jugadoras de todos los equipos y le ha preguntado a los representantes masculinos por el impacto que puede tener Nikola Mirotic en el actual campeón de Liga Endesa y Supercopa.

Fichaje del Valencia Basket: Mirotic / Valencia Basket

Willy ve un gran impacto para Valencia y para la Liga Endesa

Willy Hernangómez: "Yo creo que primero para Valencia va a tener un impacto positivo seguro. Tener un jugador de la talla de Niko siempre es positivo, va a sumar. También para la Liga Endesa poder tener otro jugador como Mirotic de vuelta es importante. La verdad es que le deseo lo mejor menos cuando tengamos que jugar en contra".

Jaime Fernández: "Impactará obviamente para Valencia positivamente y para el resto pues algo peor. Más allá de eso, aunque sea una obviedad, creo que Mirotc es una leyenda de nuestro baloncesto. Tenerle aquí en Liga Endesa creo que va a ser bonito. Es un gran jugador y con ganas de verle en Valencia pero no de enfrentarme contra él".

Con Mirotic, Valencia es candidato a todos los títulos

Pierre Oriola: "Sí, es un jugador de grandísimo talento. Yo diría que es de los mejores jugadores con los que he jugado. Es muy difícil de defender porque tiene muchísimas armas. Muy buen compañero. Yo creo que Valencia suma un efectivo espectacular que le da un plus de calidad a la plantilla que ya tiene. Y bueno, implementar a la Liga Endesa también le da un plus al tener un jugador de este calibre, de esta calidad. Y bueno, Valencia otra vez candidato seguramente a luchar por todos los títulos".

Gasol con Rose, Butler, Mirotic y McDermott en un partido de los Bulls / AP

Eli Ndiaye: "Sabemos que Mirotic es un jugador excepcional. Que ha jugado en todos los niveles que hay en el baloncesto en el mundo. Y creo que puede dar este paso, ayudar a los niños que están ahí y dar este paso de competitividad para que el equipo vaya más arriba".

Guillem Vives: "Un fichaje muy importante para la liga, con unas características que elevan muy bien a Valencia. Y bueno, desearle la mejor de las suertes a Niko, que vuelva a disfrutar de estar aquí, de competir aquí en España. Y creo que llega a un club excelente".

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Jaime Pradilla dice que Valencia BC tiene "muy buena pinta"

Jaime Pradilla: "Creo que están haciendo las cosas muy bien, están mejorando año a año. Y creo que eso es lo importante, ir dando pasos poco a poco y que esos pasos sean sólidos. Y creo que el equipo tiene muy buena pinta para poder competir por todos los títulos".