Mirotic, nuevo fichaje bomba para el Valencia Basket

Fichaje bomba. El Valencia Basket ha sacudido el mercado europeo con un movimiento de auténtico impacto: Nikola Mirotic ya es jugador taronja. El club ha anunciado este martes su incorporación a través de sus redes sociales con un vídeo en el aeropuerto que confirma el fichaje.

La llegada del ala-pívot supone un golpe sobre la mesa de un Valencia Basket que afronta una temporada especialmente ambiciosa. Mirotic, a sus 35 años, aporta una trayectoria de primer nivel: Real Madrid, cinco temporadas en la NBA, Barcelona, Olimpia de Milán y AS Monaco, además de una amplia experiencia en Euroliga.

El montenegrino nacionalizado español llega con un palmarés individual de primer nivel y después de haber sido uno de los grandes nombres del baloncesto europeo durante la última década. Sin duda, Mirotic puede ser el nombre que retumbe con éxito en el Roig Arena esta temporada.

Mirotic, en un partido con el Barcelona. / EFE

El Valencia Basket se ha asegurado uno de los mejores jugadores , una estrella de la Euroliga con plena vigencia pese a sus 35 años. La pasada temporada promedió en Euroliga; 11 puntos, 4'3 rebotes y un 40% en acierto exterior en unos 20 minutos por noche en pista.

Comunicado oficial

Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el interior montenegrino internacional con España Nikola Mirotic (2.08m, Podgorica, 11/02/1991, 35 años) para que se incorpore a nuestro Club para la temporada 2026-27. El jugador llega libre a Valencia Basket después de desvincularse del AS Monaco, equipo con el que la pasada temporada jugó el Playoff de la EuroLeague (11 puntos con un 39,3% en triples, 4,4 rebotes y 1,4 asistencias para 12,7 de valoración en 31 partidos de la máxima competición continental) y al que ayudó a ganar un póker de títulos (Supercopa, Leaders Cup, Copa de Francia y Liga Francesa) con una tarjeta en el curso 2025-26 de 11,1 puntos con un 40,3% en triples y 3.7 rebotes.

Mirotic continuará en Valencia Basket una trayectoria en Euroliga en la que comenzará su 13ª campaña en la máxima categoría del baloncesto continental. Una presencia constante en EuroLeague que solo ha interrumpido en su carrera profesional en la temporada que jugó cedido en Palencia cuando tenía 18 años y para jugar cinco cursos en la NBA entre 2014 y 2019.

Su trayectoria de carrera en la EuroLeague es de 14,4 puntos de promedio con un 39,9% en triples, 5,2 rebotes y 1,2 asistencias para 17,1 créditos por choque en un total de 307 encuentros en un torneo continental en el que se ha clasificado seis veces para la Final Four. Una cifra que seguirá subiendo como taronja en un histórico en el que actualmente es el quinto jugador más valorado y el quinto máximo anotador de la historia del torneo

Fichaje del Valencia Basket: Mirotic / Valencia Basket

El palmarés de Mirotic abarca quince títulos con clubes, habiendo ganado la liga nacional tres veces en España y en una ocasión en Italia y Francia, dos medallas con la selección nacional de España: un oro en el Eurobasket de 2015 y un bronce en los JJOO de 2016 y más de una veintena de galardones individuales e inclusiones en mejores quintetos de competiciones.

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Tras esta contratación, Mirotic se convierte en el primer jugador del historial de Valencia Basket que ha sido designado en el Mejor Quinteto de Rookies de la NBA (temporada 2014-15) y el primer jugador que llega al equipo taronja después de haber sido MVP de la fase regular de la EuroLeague (lo fue en 2022).