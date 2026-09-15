Ndiaye lo reconoce: "Quería ir a Valencia Basket, unirme a este proyecto"

El pívot hispano-senegalés Eli John Ndiaye, que asistió al acto de presentación de la Liga Endesa celebrado en Madrid, reconoció que su primera intención era jugar en el Valencia Basket. El club taronja realizó una oferta por el interior pero el Real Madrid, que tenía los derechos en España del jugador, ejerció el derecho de tanteo igualando la oferta del Valencia Basket y por tanto, frustrando su fichaje.

Sin embargo, hace unos días, el Real Madrid anunciaba su cesión al Joventut de Badalona, equipo en el que jugará finalmente esta temporada y al que representó en la puesta de largo de la nueva temporada.

Ya se veía vestido de taronja

Ndiaye destacó que su deseo a principio de verano era concretar el fichaje por el Valencia Basket: "había visto la oportunidad de poder jugar en Valencia, competir... me salió la oportunidad y quería ir a Valencia, quería estar en este proyecto". Sin embargo, la intervención del Real Madrid de Pedro Martínez, torció el camino de Ndiaye que ya ponía dirección a Valencia: "Al final Madrid igualó el contrato". Pese a que finalmente tampoco podrá vestir de blanco ya que jugará en Badalona, Ndiaye destacó que está feliz de pertenecer al Real Madrid "yo encantado de estar en el Real Madrid, para mí es el mejor equipo del mundo. No tengo palabras".

Aunque de momento su trayectoria se ha alejado del Valencia Basket, Ndiaye no cierra las puertas a vestir de taronja en un futuro: "No digo que la puerta esté abierta pero el baloncesto es así, un día estás aquí y otro, allí, cada uno espera hacer lo que sea mejor para él. Hay cosas que no controlo, no está en mi mano, yo intento controlar lo que está en mi mano, hacerlo bien y estoy para jugar". Ndiaye, formado en la cantera del Real Madrid, club al que llegó con 13 años, sólo piensa en rendir ahora al máximo nivel con el Joventut: "Soy madridista pero estoy para jugar al baloncesto y disfrutar y jugar en cualquier equipo".

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Podría enfrentarse al Valencia Basket en la Final de la Supercopa

Con su nuevo equipo, el Joventut, podría incluso enfrentarse este mismo fin de semana en una hipotética final de la Supercopa Endesa. Para ello, el Valencia Basket debería superar al Barça en semifinales y la Penya hacer lo propio ante el Baskonia: "Ahora no pensamos en el Valencia Basket, antes tenemos que ganar al Baskonia y hay que ir paso a paso, primero Baskonia y luego ya veremos si jugamos la Final, nuestro primer paso es el sábado y estar concentrados en Baskonia".