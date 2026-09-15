"Vamos a por todos los títulos porque tenemos equipo para plantarles cara a todos"

Mario Saint-Supéry es uno de los flamantes fichajes de Valencia Basket para la temporada 2026/27. El 'Principito' fue una de las incorporaciones más sorprendentes pero también de las que más ilusiona a la afición. A sus 20 años, ha dejado la universidad de Gonzaga para seguir creciendo como jugador en el Roig Arena, aún con la posibilidad de la NBA en el horizonte. Por el momento, afronta con la mayor de las ilusiones una temporada en Valencia en la que espera "luchar por todos los títulos" y "crecer como jugador". SUPER ha podido charlar con Sain-Supéry en la presentación de la LIga endesa 2026/27 y el joven jugador ha hablado sobre su fichaje relámpago, sus primeras semanas en Valencia, objetivos personales y ambiciones del equipo.También habla de Xavi Albert y TJ Shorts y analiza el primer título de la temporada, la Supercopa de este fin de semana.

Mario, ¿Qué tal las primeras semanas en la ciudad y en el equipo?

Bueno, lo que más me está gustando, lo tengo claro, es el buen tiempo, la playa y que Valencia se parece a Málaga (ríe). Y el equipo la verdad es que muy bien, creo que estas dos primeras semanas, después de la selección, estamos congeniando muy bien, creo que los partidos que hemos hecho hemos tenido muchas cosas positivas y, a partir de ahí, estamos creando una química muy buena entre nosotros.

Mario Saint-Supéry, ante el que será su primer partido con el Valencia Basket. / F. Calabuig

Cuéntanos cómo se fraguó tu fichaje por Valencia Basket, porque fue todo muy rápido y casi por sorpresa

Pues fue algo muy rápido, te diría que en menos de 24 horas incluso, se cerró todo. Desde la primera vez que yo hablo con mis padres, con mis agentes y con Luis (Arbalejo) hasta que se cierra todo, pasan aproximadamente 24 horas. La verdad que fue todo súper rápido, pero el club me lo puso súper fácil todo y la verdad que súper bien, muy contento.

Tengo el ejemplo de Larry, que es un jugador que ha crecido mucho aquí. Además, el nivel de competición de la NCAA me parece algo más bajo que el de la Euroliga Saint-Supéry

¿Qué es lo que más te convenció para aceptar venir a este proyecto?

Bueno, creo que lo que más me convenció es el tema de la importancia al jugador nacional, que aquí se valora mucho el proyecto y el hacer crecer a los jugadores. Tengo el ejemplo de Larry. Para mí las comparaciones son lo peor, pero es un ejemplo de jugador que ha estado aquí y ha crecido un montón, ya no te digo porque se vaya a la NBA o se vaya a donde sea, sino que como jugador se ha desarrollado muchísimo y ha crecido un montón. Luego el nivel de competición de la NCAA (liga universitaria en Estados Unidos) me parece algo más bajo que el de la Euroliga, al final de la Euroliga salen los mejores jugadores de Europa y en muchos casos casi del mundo están aquí.

Me imagino que pensar en un posible futuro salto a la NBA también ha influido...

Bueno, creo que ahora mismo no pienso en eso, estoy bastante centrado en mejorar este año, en mejorar poco a poco, día a día, partido a partido, y a partir de ahí ir creciendo como jugador, ser un poquito mejor cada día y el futuro ya se verá.

Sois muchas caras nievas en Valencia Basket ¿Cómo se está costruyendo esa química en cada entrenamiento, cada partido...? La pretemporada ha sido corta...

Sí, como te he dicho, han sido dos semanas de pretemporada prácticamente, y creo que hemos congeniado muy bien y la verdad que ha ido todo súper bien, todos tenemos muy buena química entre nosotros, todos somos muy buena gente y hay mucho buen rollo en el equipo, la verdad.

En el vestuario lo que hablamos es desde el primer día luchar por todo, luchar tanto por la Supercopa, como por la Liga, como por la Copa, como por la Euroliga Saint-Supéry

Llegas a un equipo ganador. Vigente campeón de Liga Endesa y Supercopa y llegó a la final four de Euroliga. ¿Dentro del vestuario se habla de repetir o acercarse a eso?

Las comparaciones son odiosas, y al final en el vestuario lo que hablamos es desde el primer día luchar por todo, luchar tanto por la Supercopa, como por la Liga, como por la Copa, como por la Euroliga, al final vamos a ir a por todos porque tenemos equipo para plantarles cara a todos, y a partir de ahí ya se verá, algunos días irá mejor, otros días irá peor, pero vamos a darlo todo, eso es 100%

Te pregunto por Xavi Albert, que está ante su primera gran oportunidad como primer entrenador ¿Cómo lo has visto en estos primeros días?

Muy bien, la verdad que muy contento, desde el primer día que hablé con él me inspiró mucha confianza, lo que me contó y el proyecto que planeaba me pareció un proyectazo. Y nos apoya en el tema de jugar y nos dice que tenemos que jugar rápido, con dinamismo y tal, y al final eso es algo que a mí me viene muy bien.

TJ Shorts / VBC

Aquí se ve a TJ Shorts como un líder dentro del vestuario, además tú compartes posición con él. ¿Qué has aprendido de él en estos primeros días? ¿Lo ves un líder?

Bueno, sí, creo que TJ es un jugador increíble, un jugador único, un jugador muy especial, pero sí, yo diría que es el líder del equipo, todos lo tenemos claro y todos estamos en su barco, va a tener un año increíble. Respecto a qué estamos aprendiendo, porque ya no es solo yo, Álvaro también, estamos muy centrados en detalles y en cosas que él nos puede enseñar y creo que el día a día con él simplemente hace que demos muchos pasos en adelante.

TJ Shorts es un jugador increíble, un jugador único, un jugador muy especial, yo diría que es el líder del equipo, todos lo tenemos claro y todos estamos en su barco

Y por último, este fin de semana primer reto, la Supercopa ¿Cómo llega el equipo a la cita?

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Pues con muchas ganas y con mucha ilusión, sé que soy muy pesado y me repito mucho, pero es lo que siento y creo que va a ser muy guay jugar una competición oficial por fin con Valencia y con muchas ganas de saber qué pasa.