Pilar Lopez

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El Valencia Basket inaugura el nuevo curso con el Sopar de Penyes

El valencia basket celebró el pasado lunes, 14 de septiembre en El Mercat del Roig Arena el ya tradicional Sopar de Penyes. Directivos, cuerpos técnicos y jugadores y jugadoras de las dos plantillas profesionales reunieron con más de 200 representantes de las peñas del Club para inaugurar el nuevo curso 2026-2027. Los capitanes, Josep Puerto y Leticia Romero fueron los encargados de dirigirse a los aficionados.

Una de las mayores ovaciones de la noche se llevaron las medallistas de bronce en la última Copa del Mundo, Elena Buenavida y Helena Pueyo, que se incorporaron directamente al evento con los aficionados después de llegar esa misma tarde a València tras conquistar el bronce en el Mundial de Alemania.

Tanto el primer equipo masculino como el femenino se conjuraron para celebrar muy pronto juntos los primeros títulos de la temporada, los de la Supercopa que ambos equipos tratarán de conquistar en los próximos días.