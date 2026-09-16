Raquel Carrera y Alicia Flórez retoman la WNBA tras el Mundial

El Valencia Basket afrontará la próxima semana, 26 y 27 de septiembre, la lucha por el primer título de la temporada, la Supercopa LF Endesa, sin dos de sus grandes bastiones, Raquel Carrera y Alicia Flórez. Las dos internacionales, tras conquistar la medalla de bronce con España en el Mundial disputado en Berlín, no volvieron a València, sino que regresaron a EEUU para afrontar la recta final de la WNBA con su respectivos equipos: New York Liberty en el caso de la interior gallega y Washington Mystics en el caso de la exterior leonesa.

Desde que finalizó el Mundial todavía no han jugado ningún partido ya que el calendario de la WNBA daba una tregua motivado por la celebración de la Copa del Mundo. Sin embargo, ambas podrían volver a jugar esta misma semana. Para Alicia Flórez, su primera cita tras el Mundial con Whashington Mystics será ante Chicago Sky en la madrugada del jueves 17 al viernes 18 en España. Por su parte, Raquel Carrera tendrá algo más de descanso ya que New York vuelve a jugar el viernes 18 de septiembre en Minnesota ante las Lynx (madrugada del sábado 19 en España).

Clasificadas para los playoff

Antes del paréntesis mundialista Alicia Flórez A había disputado 31 partidos en la WNBA con medias de 3,3 puntos, 1,5 rebotes y 2 asistencias, con un promedio de 12 puntos por partido. Mientras, Raquel Carrera ha jugado 22 partidos con 1,4 puntos y 1,1 rebotes en apenas 5,5 minutos de media.

Javi Torralba no podrá contar ni con Flórez ni con Carrera en el tramo inicial de la temporada que arranca la próxima semana ya que ambas se incorporarán al equipo taronja cuando concluya la temporada en EEUU y tras un periodo de descanso para reponer fuerzas. La fase regular de la WNBA termina el 24 de septiembre mientras los playoffs empiezan el 27 de septiembre y pueden prolongarse hasta el 31 de octubre, fecha límite de unas hipotéticas Finales. La primera ronda puede llegar hasta el 2 de octubre; las semifinales, hasta el 14; y las Finales se disputan desde el 17 hasta, como máximo, el 31 de octubre. Tanto el equipo de Raquel Carrera como el de Alicia Flórez tienen asegurada su presencia en los playoff por lo que ahora, todo dependerá de hasta dónde lleguen New York y Washington para saber cuándo finalizan sus compromiso con la WNBA.

Tanto el equipo de Raquel Carrera como el de Alicia Flórez se hacían eco en sus redes sociales de la medalla de oro conquistada en el Mundial y felicitaban a sus jugadoras por el éxito.

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Awa Fam, también lista para volver

Al igual que sus excompañeras del Valencia Basket, Awa Fam, tambien retoma esta semana la WNBA. La jugadora de Santa Pola que milita en Seattle Storm reanuda su temporada frente a Las Vegas Aces el jueves 17 (madrugada del viernes 18 en España). Fam está brillando en su primera temporada en la con WNBA: 33 partidos, 22 como titular, 27,6 minutos, 10,3 puntos, 5,7 rebotes y 1,8 asistencias de media, con un 45,1 % en tiros de campo. Pese a ello, Seattle Storm no se ha clasificado para los playoff por lo que Awa Fam finalizará la temporada el 23 de septiembre y podrá ya empezar a preparar su primera experiencia en la nueva competición Project B que se disputará tras la WNBA.