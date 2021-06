José Bordalás, técnico del Valencia CF, cumple esta semana su primer mes a cargo del equipo. De momento, y sin novedades referentes a altas o bajas en el mercado, sigue tranquilo y a la espera de lo que pueda suceder. El técnico, que llega al club con la ilusión que siempre ha manifestado de "devolver al club al lugar que se merece", ha repasado la actualidad del equipo y se ha sincerado sobre distintos nombres propios de cara al mercado de fichajes.

Ha sido en 'DJI' de Radioesport y Canal 7 TeleValencia, donde afirmó que Arambarri es un activo (ahora del Getafe) interesante y que le interesaría de cara al futuro. El preparador afirmó que "Mauro es un jugador muy atractivo para el Valencia CF", así como que "ojalá podamos tener a Arambarri, que es una de nuestras opciones".

El preparador, a su vez, reconoció que quiere una plantilla de "21 o 22 jugadores" para, posteriormente contar con los jóvenes del Valencia CF Mestalla y dio pistas sobre el trabajo de la secretaría técnica referente al mercado de fichajes. "Se está trabajando para traer un central, un centrocampista y un delantero, pero pueden haber otras posiciones que sean reforzadas también". Además, en la línea de trabajo que viene siguiendo el club, volvió a incidir en que "estamos en continuo contacto tanto con el presidente como con Corona viendo el mercado". "Ahora está parado, pero es lo habitual con la Eurocopa".

Soler, Guedes, Kang In y los porteros

Bordalás también hizo balance sobre la actual plantilla, con distintos nombres propios protagonistas. "Carlos Soler tiene la capacidad de jugar en diferentes posiciones y eso es fundamental. Es un magnífico jugador y participará donde el equipo más lo necesite. La próxima temporada será un jugador importantísimo", dijo sobre el joven centrocampista, una de las insignias del equipo junto a José Luis Gayà (que afirmó con la selección que quiere seguir).

Sobre la situación de Guedes, que no tiene tan asegurada la continuidad, también se mojó. "Es un jugador importantísimo y yo quiero que siga. Es muy bueno y espero que sea determinante en la nueva temporada. Otra cosa es que llegue una buena oferta y el club considere otra cosa. Pero cuento con él porque tiene contrato" , afirmó. Situación parecida es la de Kang In, que no ha renovado (acaba en 2022) y podría salir. "Cuento también con él, porque tiene contrato. Pero no sabemos qué va a ocurrir. Mi intención es contar con él, que mejore y se adapte".

Por último, el preparador alicantino hizo también mención a la situación en la portería, donde de momento se cuenta con hasta cuatro efectivos: Jaume, Cillessen, Rivero y Mamardashvili, último refuerzo que llega para el filial, pero que podría estar en dinámica de primera plantilla. "Ahora no es el momento de decidir quién se va a quedar en la portería del Valencia CF. Tenemos 4 porteros y tomaremos una decisión con Ochotorena más adelante, ahora están descansando" .