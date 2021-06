Bordalás está trabajando al máximo para la próxima temporada y eso pasa por tener el futuro de todos los jugadores -los que cuentan y los que no- muy claro. Uno de esos temas es el de Yunus Musah. El futbolista, campeón de la Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, tuvo una temporada larga después de debutar con el primer equipo este curso y también marcar su primer gol con el conjunto de Mestalla. Lo mejor era parar después de ese torneo y por ese motivo el atacante estadounidese no ha ido convocado a la Copa Oro. La decisión está meditada, positiva para el jugador y con una filosofía muy clara: su progresión es lo importante. Estar entrenando con el combinado americano, sumar unos cuantos minutos y volver a una pretemporada ya comenzada con el nuevo entrenador y el resto del equipo habría sido un sin sentido. El gran objetivo es que esté junto a Bordalás desde el día 1 de la pretemporada.

El 7 de julio arrancará el curso 2021/22 para el Valencia CF y ahí estará Yunus Musah. El club decidió de esta manera que el futbolista no fuera convocado con su selección pensando en la próxima temporada, en la que el jugador afrontará su segundo año en la élite. El cambio de entrenador supone nuevos conceptos, metodología y una competencia feroz por ganarse el puesto. Más aún en vistas a un mercado, el valencianista, que teniendo en cuenta el pasado más próximo no invita al optimismo en lo que ha llegadas tempranas se refiere. Por eso, el extremo tiene una oportunidad de oro, nunca mejor dicho. El periodo de adaptación del jugador a la máxima categoría puede haber terminado y en ese sentido lo mejor es crearle un contexto idóneo para su explosión en este curso.

La figura del entrenador es importante. Bordalás es un técnico que está muy encima del futbolista. Para lo bueno y para lo malo. Tiene ese perfil de cuidar hasta el más mínimo detalle, exigente y que más allá de que lleva al futbolista al límite, la sensación es que es un 'máster' para los jugadores jóvenes. No todos se adaptan a esa presión pero sí lo hacen los mejores. Arambarri o Mathías Olivera son dos ejemplos. Empezaron muy jóvenes con el técnico alicantino y su progresión en Europa ha sido excepcional. En el primero de los casos con confianza desde el minuto uno y en el segundo después de pelear desde el banquillo durante mucho tiempo. Eso es lo que tiene que hacer ahora un Yunus Musah que es consciente de su potencial y que además trabaja con la mente puesta en ganarse un puesto en Mestalla.

Por condiciones, el futbolista debe adaptarse a esa filosofía Bordalás y eso es lo que tratará de hacer desde el primer minuto. Desde el arranque de una pretemporada en la que club, selección y técnico han considerado vital que esté desde el inicio. El jugador ha recalcado en muchas ocasiones que puede jugar por dentro y por fuera. Por condiciones todo apunta a que jugará en banda y si no es titular sí será un jugador muy útil para el cuadro valencianista. En la selección, en un trivote, ha jugado y ha rendido a un nivel muy alto, aunque en un doble pivote se le reducen casi al máximo las opciones de jugar por dentro.

Te puede interesar: Valencia CF Yunus ya es campeón con EEUU

Lista de 100 finalistas para el Golden Boy

La proyección del futbolista es importante y prueba de ello es su nominación para el Golden Boy, premio al mejor jugador Sub-21 de la temporada. La lista todavía es amplia (los 100 mejores) pero ya está ahí. Con 18 años, cumplirá 19 en noviembre, no tiene techo en vistas al futuro pero sí es necesario ir paso a paso. 'Piano piano'. Y eso pasa por poner la mirada en el 7 de julio y ese arranque de temporada. No es necesario ir más allá.