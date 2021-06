Pese a que las declaraciones este jueves de la ministra Carolina Darias se han interpretado como la luz verde a la vuelta del público a los estadios, la noticia no ha cambiado la posición del Valencia CF, ya que en la decisión del consejo no se ha especificado si el regreso será total o parcial. El club en ese sentido está a la espera y sin poner en marcha la campaña de abonos para la temporada 2021/22. Darias, además, insistió en que serán las Comunidades Autónomas las que establezcan el número de espectadores, en el caso del Valencia sería la Consellería de Sanitat. Las mascarillas además serán obligatorias en los campos al aire libre en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, del mismo modo que los aficionados deberán cumplir una serie de protocolos para evitar posibles contagios en los partidos.

Las esperanzas en el regreso a la normalidad son altas, pero lo cierto es que LaLiga no se ha pronunciado todavía de manera contundente al respecto. Hasta que la patronal no haga ese movimiento, para el club valencianista no habrá realmente vía libre para poner a la venta los pases, si bien es cierto que Tebas se ha referido al asunto al reconocer que "es una gran noticia, ya estamos llegando al final del túnel".

En caso de que el aforo siga siendo limitado, la decisión firme es repetir la experiencia del último partido contra el Eibar y vender las entradas sueltas. Mientras, en el club se mantienen a la espera por otro motivo: la incomodidad de tener que devolver el dinero proporcional a los partidos no disfrutados. Eso lo provocaría lanzar ya la campaña de abonos para la 2021/22 y después ver cómo existiría un límite de aforo en un número 'X' de partidos.

Cabe recordar además que Anil Murthy, en una conferencia telemática en el Campus France Singapore, dejó claro que su idea es subir los abonos, una decisión que como es lógico generó enfado en el aficionado valencianista. "Este año no lo hemos hecho tan bien, pero voy a subir los precios de nuevo si la covid nos deja abrir el estadio", aseguró el presidente de la entidad. Esa decisión, en cualquier caso, podría cambiar a pesar de sus declaraciones.