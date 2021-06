Una de las noticias más esperadas por los aficionados de LaLiga Santander y de la Liga Endesa. Los estadios y los pabellones recuperarán su aforo original anterior a la pandemia de Covid. Así lo ha anunciado este jueves por la mañana la Ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Relacionadas Nueva norma para las mascarillas en exteriores

"Volvemos a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a los estadios en LFP y también en la ACB para el inicio de temporada". Tras y como indicó Darias, tras la reunión del Consejo de Ministros se acordó derogar el artículo 15.2 de la ley de la nueva normalidad que restringía el acceso a los estadios por parte de los aficionados. No obstante se seguirán las directrices del nuevo uso de la mascarilla en exteriores, que entra en vigor este sábado 26 de junio. Por lo tanto el cubre boca será obligatorio cuando no se cumpla la distancia interpersonal de 1'5 metros.

#ÚLTIMAHORA | El Gobierno anuncia que el público podrá volver a los estadios: "Se vuelve a la normal afluencia de público" pic.twitter.com/doCgGC04Vz — Europa Press (@europapress) 24 de junio de 2021

Así pues el público regresará para llenar las gradas de todos los estadios de Primera y Segunda División así como de la Liga Endesa de baloncesto. Aunque en las últimas jornadas y en la promoción de ascenso ya hubo público en algunos estadios según la situación epidemiológica de cada Comunidad Autónoma. Por ejemplo Mestalla, el Ciutat de València o La Fonteta ya han tenido a gente en sus gradas, eso sí, siempre con un aforo muy reducido.

De esta manera y como ya se está viendo en algunas sedes de la Eurocopa 2020 las gradas de los estadios de España volverán a tener el color propio de un partido de LaLiga Santander. Y es que desde marzo de 2020 los estadios han estado vacíos.