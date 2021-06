El mercado de fichajes del Valencia aún no ha dado ninguna alta y eso es sinónimo de la situación económica de la entidad. Muchos clubes se encuentran en la misma situación, pero la realidad es que en el caso del conjunto de Mestalla se necesita un salto de calidad evidente en la plantilla tras los resultados del pasado curso. La llegada de Bordalás fue un primer paso positivo, pero desde entonces la situación económica ha impedido cerrar ninguna operación. Hay nombres en la lista, reuniones incluso con agentes y operaciones que se quieren abordar pero falta ‘cash’. Ese es el caso de Arambarri sin ir más lejos. Es un objetivo y el técnico le quiere, pero ni mucho menos se puede abordar una operación así actualmente. No sin antes vender -y mucho- y cerrar otras posiciones para no quedarse ‘cojo’.

Y es que el objetivo es tratar de cerrar en este mercado como mínimo un central, un mediocentro, un hombre de banda y un delantero. Sobre el uruguayo, en una entrevista para As, el entrenador se pronunció de nuevo y sus palabras fueron las siguientes: «es un jugador del que yo me despedí, un magnífico jugador. Pero yo soy respetuoso con los jugadores que no pertenecen a mi club. Será una decisión que tomemos, claro, pero si nos interesa el Valencia se dirigirá al club que pertenece. Arambarri no es una prioridad para el Valencia, ni mucho menos, porque sabemos que tiene contrato con el Getafe», explicó.

El fichaje del uruguayo es complicado sobre todo en lo económico y la hoja de ruta en el centro del campo lleva hacia Omar Mascarell. La situación del medio, en la última semana, ha cambiado. El club ya le ha trasladado que le tiene en la lista y está pendiente. Sobre todo por un tema económico y porque encaja en el perfil.

Por su parte, en el caso del hombre de banda, la figura de Kenedy está encima de la mesa pero no es fácil. Tiene otros pretendientes pero el Valencia quiere jugar la bala Bordalás y sobre todo, que en Mestalla sería titular y acumularía más minutos. En la línea defensiva, Nastasic es otro de los nombres que tiene el Valencia CF en la lista. Y en su caso no solo hay interés sino que ha habido reuniones con sus agentes en Valencia para trasladarles cuál es la situación del club, posible oferta y el contexto que tendría en el conjunto valencianista. Encaja en el perfil en todo. Términos económicos, por estilo de juego y porque es el mercado al que opta ahora mismo la entidad, después de un año en el que el equipo ha acabado décimo tercero y el verano pasado perdió a toda su columna vertebral.

Por último, en la delantera, el nombre es Marcos André. Con buena arrancada, juego aéreo, un delantero de pelea, lucha y bregador y un perfil muy Bordalás. El jugador no quiere seguir en el Valladolid de Segunda División y el club ya se ha interesado por su situación. El gran problema sigue estando en la capacidad del Valencia CF para acometer estas operaciones. Necesita tiempo y por el camino la competencia será dura.