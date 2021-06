Miguel Brito, exjugador del Valencia CF entre 2005 y 2012, ha realizado una extensa entrevista en el programa de radio 'Tribuna Deportiva' en la que ha repasado pasado, presente y futuro. El que fue uno de los mejores laterales derechos de Europa cuando fichó por el club de Mestalla, un año después de la sensacional Eurocopa que jugó en 2004, no esconde sus críticas a Peter Lim. No obstante, Miguel cree que desde la entidad blanquinegra se tendría que explicar a la afición la conveniencia de un proyecto a cuatro años vista confiando en la cantera conforme al modelo de equipos portugueses como Benfica o Sporting de Portugal.

Estas son algunas de las frases más interesantes de Miguel Brito en la entrevista con el periodista Héctor Gómez:

La venta de Ferran Torres por 23 millones más objetivos

“Ferran salió por mucho dinero menos del que debió salir. No sé la realidad del club, pero deben creer más en los jóvenes. No deben salir cedidos, hay que tenerlos aquí y que explicarle a la afición sentándote ante ellos y diciéndoles el proyecto es tener un equipo en cuatro años”

Sobre Peter Lim

“A Peter Lim hay que apretarle y que diga qué es lo que está pasando en el club. Ayer leí que Wass puede salir por 2-3 millones, ¿cómo puede ser? Si está en la Eurocopa. No sé que diferencia le va a hacer al club 2-3 millones. No lo entiendo, no se explica esa política del club”

Las inexplicables salidas de Parejo y Coquelin

“No entendí las salidas de Parejo y Coquelin a un rival. Intento saber por qué el Valencia está regalando jugadores porque eso no es vender, eso es regalar jugadores. Ahora peleas con 7-8 jugadores…. Hay que pensar en futuro con lo que se tiene y mantener a los mejores”.

El presente de Miguel Brito

“Estoy en Lisboa y trabajo como agente de jugadores para la empresa R45 y estoy muy contento por volver al mundo del fútbol”.

Le gusta el modelo portugués

"En Portugal Benfica y Sporting apuestan mucho más por lo jóvenes que el Porto. Creen mucho en ellos y saben que no pueden competir con dinero y el VCF debe seguir esos pasos. No hay dinero, pero hay grandes talentos en casa. Hay que trabajarlos”

Valoración de Thierry Correia

“Conozco a Correia desde que estaba su madre embarazada de él porque conozco mucho a sus padres. Le tengo mucho cariño y el primer año llegó con muy poca experiencia y con la exigencia por los 12 millones que pagaron. Ha crecido muchísimo y eso viene por el entrenador (Gracia)”

Valoración de Guedes

“Guedes ha tenido mala suerte con las lesiones, pero te hace la diferencia si está bien. El club no tiene dinero, pero la diferencia con otros es que el VCF no consigue aguantar a los mejores aguantar y los deja ir a los rivales. No lo entiendo”.

Relación con Unai Emery y sus vídeos

“Con Unai no tenía mala relación, pero sus formas no eran las mejores. Tenía mucha responsabilidad, pero entrenador de campo de los mejores que tuve porque vive mucho el fútbol, pero no me gustaban sus vídeos de 5 mins que luego eran de hora y media. Todos sus jugadores te lo dirán”.

Su "mejor" entrenador

“El entrenador con el que tuve mejor relación fue Quique porque era un tío muy directo y me gusta la gente que va de frente y estaba a muerte con él. Fue el entrenador que más me marcó”.

Los compañeros que más le impactaron

“Futbolísticamente los mejores Silva y Aimar. Con Aimar solo un año, pero verlo entrenar era una pasada. Silva de calidad era mucho. Villa y Mata y Baraja de calidad eran muy buenos. De amistad me quedo con Albelda o Angulo porque me marcaron mucho de mi etapa en Valencia”.

Españeta, un ser especial

“España era especial y no sé que tenía, pero no era tu mejor día lo veías y ya te animaba, lo tenía todo. Era el alma viva dentro del vestuario”.