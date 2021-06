La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzó esta semana tras una reunión con el Consejo de Ministros, las nuevas normas para el uso de las mascarillas en los exteriores. El nuevo decreto, además, avanzaba la vuelta del público a los estadios la próxima temporada. Queda por saber en qué condiciones exactas, pero ya hay algunos clubes como el Levante UD que ya han lanzado sus campañas de abonos. Otros, sin embargo, prefieren esperar. Es el caso del Valencia CF, entidad que entiende que hasta que la Generalitat, competente de decir el aforo exacto de público que podrá acceder al recinto de Mestalla, se pronuncie no dará pasos al respecto.

Pero no solo eso, desde el club esperan saber la versión de la patronal, que sigue sin hablar y sin especificar unas condiciones comunes para todos los equipos. Al final del curso entraron, como máximo, 5000 aficionados a los campos (en Mestalla no se vendieron todas las entradas), pero Tebas aspira ya a ocupar porcentajes en torno al 70 por ciento. Y esos son los motivos por los que, de momento, no hay campaña.

En definitivas cuentas, será clave saber el porcentaje de aficionados que pueden entrar para ver si se venden entradas sueltas (como ya ocurrió en el partido contra el Eibar de la penúltima jornada liguera del pasado curso) o se promociona una campaña de abonos habitual. La ministra Darias dijo que, desde el próximo curso, se volverá a la "normalidad de afluencia de público a los estadios", tanto de LaLiga como de la Liga Endesa, máximas categorías de fútbol y baloncesto en España respectivamente. Pero evidentemente faltan detalles.

En este contexto ha llegado la primera y tímida versión de los representantes políticos valencianos. No habrá un manifiesto oficial hasta que no se reúna la Mesa Interdepartamental COVID de la Generalitat y esto será el próximo martes, 29 de junio. Por entonces, Sanitat detallará las condiciones sanitarias oportunas. Según Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat, será en esta reunión de expertos cuando se evalúen las condiciones para la entrada del público: la base técnica y el aval técnico, sanitario y de los epidemiólogos. Por ello, prefirió ser cauta y no opinar sin conocimientos al respecto.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, indicó que "se va a estudiar bien" la regulación a nivel nacional, pero insistió en que se tomarán medidas "progresivas, no disruptivas" para intentar garantizar la seguridad de los espectadores. De igual modo, sobre la posibilidad de no utilizar mascarillas en los campos de fútbol (por ser al aire libre), indicó que al aglomerar a tanta gente será "absolutamente imprescindible".