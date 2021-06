No está siendo su año. Maxi Gómez no está fino de cara a gol, pero el charrúa no deja de intentarlo. Ahora con Uruguay, su selección que está disputando la Copa América. En la madrugada de este jueves a viernes, el delantero disputó algunos minutos en el triunfo (0-2) ante Bolivia.

Incomprensiblemente, y ya en el tiempo de descuento, Maxi tuvo en sus botas el tercero. A puerta vacía, solo tenía que empujarla tras el pase de Fede Valverde y con Lampe vencido. Pues Maxi no acertó con su remate y su disparo se marchó desviado.

El gol que acaba de fallar Maxi Gómez a puerta vacía. El fallo del año. pic.twitter.com/Ygk6cqeAxl — Luis Calabor Núñez (@LuigiFT_) June 24, 2021

Maxi, de 24 años, es un activo importante del Valencia CF. La 20/21 no fue su mejor campaña a nivel goleador con siete dianas en LaLiga. El club espera y necesita mucho más de él y sabe que, además de en el terreno de juego, es un futbolista con un alto valor que ahora pasa por horas bajas.