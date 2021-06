La mayoría de clubes han empezado ya con su campaña de abonos, sobre todo ahora que el Gobierno permitirá la vuelta del público a las gradas de cara a la próxima temporada.

Desde el club se espera a conocer la versión de la patronal, que sigue sin pronunciarse y sin especificar unas condiciones comunes para todos los equipos. Hay que recordar que, en la recta final del curso pasado, tuvieron permitida la entrada un máximo de 5.000 aficionados. En Mestalla, eso sí, quedaron muchos pases por venderse. Se mire como se mire, Javier Tebas aspira a que la presencia de los seguidores alcance un porcentaje aproximado del 70%.

Carolina Darias, ministra de Sanidad, se refirió concretamente a lo que nos ocupa. La política socialista dijo que, desde el próximo curso, se volverá a la «normalidad en la afluencia de público a los estadios», tanto de LaLiga como de la Liga Endesa, máximas categorías de fútbol y baloncesto en España respectivamente.

¿Qué opinas de que el Valencia no haya publicado la campaña de abonos? Con esta simple cuestión hemos querido palpar el sentimiento de los aficionados. Pues bien, se ha producido un empate técnico entre los que no entienden la decisión del club y creen que deberían arrancar con la campaña aunque no se sepa el aforo (54%); y los que entienden que, de momento, la entidad no se pronuncie ante la incertidumbre de cara a conocer el aforo concreto con el que se podrá contar desde el inicio de LaLiga 21/22. Suponiendo estos el 46% de los votos de la encuesta de la web de Superdeporte. Se mire como se mire, la Generalitat podría tener la última palabra tras evaluar los riesgos para la salud.