La situación de los abonos no ha cambiado la hoja de ruta del Valencia. El club lleva trabajando tiempo a nivel interno preparándose para cualquiera de los dos escenarios que aparecen en el horizonte: venta de entradas por partido o campaña de abonos. La postura en estos momentos, después de lo que dijo la ministra, es estar a la espera de ver qué dice LaLiga y la Generalitat en los próximos días y a partir de ahí informar de cuál es la decisión. El motivo no es otro que aclarar si la vuelta del público a los estadios es total o una incorporación "progresiva", como dejó entrever la ministra.

En el primer caso, el Valencia CF tiene claro sacar una campaña de abonos. En el caso de que no exista una garantía de poder disponer de un aforo completo la decisión sería no sacar todavía la campaña de abonos. En ese escenario -el Valencia está pendiente de la Generalitat y de LaLiga- se repetiría el sistema de venta de entradas que se realizó contra el Eibar. ¿Cuáles son las claves que hay detrás de esta decisión que se tiene que tomar en los próximos días?

La distancia de seguridad es la primera de todas. Es la variable que condiciona al Valencia CF y a muchos otros clubes, más incluso que el número de aforo total que se puede cubrir. ¿El motivo? La distancia de 1,5 metros en absolutamente todas las direcciones entre butaca y butaca ocupada que se impuso para la vuelta del público a los estadios en el final de LaLiga genera que en Mestalla solo se pueda meter un máximo de uno de cada cuatro aficionados. Uno sí y tres no. En otros estadios sin embargo la distancia entre filas de butacas, como por ejemplo en el Wanda Metropolitano, no es tan perjudicial. En Mestalla sí existe ese problema. Y además habría filas que LaLiga y la Generalitat no dejarían utilizar para mantener distancias con respecto al césped, banquillos, cámaras, etc.

Teniendo en cuenta esos problemas de aforo y de distancia, en el Valencia CF buscan la mejor fórmula para el aficionado y no quieren lanzar un abono de temporada para después ver que buena parte de sus abonados se quedan fuera. Es decir, el club tiene prudencia en cuanto a lanzar una campaña y vender un producto -el abono- que sus aficionados después de pagarlo no pueden disfrutar. Si solo pueden entrar un máximo de 10.000 y se quedan fuera 30.000 abonados no parece la opción más cómoda ni para seguidores ni para club. Es decir, en el momento actual comprar un abono sería comprar algo que no se sabe si se va a poder disfrutar. Y eso generaría un contratiempo futuro.

En cuanto LaLiga y la Generalitat informen al Valencia CF y al resto de clubes será cuando se tome una decisión. Si la realidad con la que se encuentra el club es que no se puede disponer del aforo total, ya existe una alternativa definida y es el sistema de venta de entradas por partido, algo más práctico para los aficionados en el caso de que no puedan acceder todos. De este modo, el abonado decidiría de forma flexible si acude al estadio o no mediante la compra de entradas al 50% del PVP. La idea sería dar prioridad a los abonados en base a las opciones de compensación elegidas, algo que ya sucedió en ese encuentro contra el Eibar. Primero los de la opción 1, después la 2 y por último la 3.

En ese sentido, hay compás de espera en el Valencia CF, la decisión se tomará definitivamente en los próximos días cuando el club sea consciente del aforo disponible y tanto LaLiga como Generalitat hayan informado de esas condiciones. En definitiva, si no puede entrar el cien por cien, la vía elegida será la venta de entradas con preferencia en base a las opciones de compensación elegidas en la 2019/20.