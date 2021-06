La cita de la Selección frente a Croacia le trae buenos recuerdos a José Luis Gayà. Y no es para menos. El lateral izquierdo del Valencia CF recibió la llamada para defender a España en septiembre de 2018. Inglaterra y Croacia eran los rivales de la Nations League a los que se tenía que enfrentar el combinado nacional. Como suele ocurrir, el primer partido le tocó disfrutarlo íntegro desde el banquillo. España se impuso 1-2 a Inglaterra en un gran partido. Tres días después, llegó el momento de José Luis. El canterano valencianista partía como titular frente a Croacia en lo que fue una de las mayores goleadas de la historia reciente de España (6-0).El zurdo de Pedreguer comenzó entonces a ser un fijo en las convocatorias, aunque alternando la titularidad con Jordi Alba. Este martes 28 de junio a las 18 horas no estará Rakitic, que ha dejado la selección croata, pero sí que buscarán venganza jugadores de la talla de Modric, Perisic, Vida o Brozovic. Casi nada.

Gayà además es invencible con la selección española. Nunca ha perdido. Aunque durante este tiempo, la Selección sí que ha sido derrotado en tres ocasiones. Son 14 las veces que ha vestido la elástica roja, anotando dos goles y otorgando cuatro asistencias. Desde luego, un gran registro ofensivo. Tras dejar atrás la fase de grupos con dos empates y una victoria, se da la casualidad de que José Luis Gayà era el único jugador de campo, junto a Diego Llorente, de entre los 21 convocados por Luis Enrique que todavía no había debutado en la presente Eurocopa. Jordi Alba gozaba de la confianza del asturiano y fruto de ello se muestran los 270 minutos reglamentarios acumulados por el catalán en lo que llevamos de campeonato, pero en octavos, el lateral del Valencia CF ha tenido la confianza del entrenador y será de la partida.

A la Eurocopa llegaban Jordi Alba y el de Pedreguer con una competencia sana y en la que los dos laterales partían con opciones de jugar partidos. De hecho esa era la idea, como había informado SUPER, que tenía Luis Enrique en la cabeza. En principio iban a ser dos partidos para uno y uno para otro en la fase de grupos, pero finalmente, tras ese cambio en el brazalete de Busquets para Alba, y otros cambios en el once que provocaron que el técnico no hiciera una total revolución, obligaron a esperar a Gayà. Pero su momento ha llegado contra Croacia. Esa decisión demuestra además la total confianza que siempre ha tenido el entrenador de la selección absoluta en el lateral, quien no ha estado por detrás de Jordi Alba en ningún momento para el asturiano. El lateral valencianista tendrá su oportunidad de debutar en una Eurocopa y curiosamente será ante el equipo contra el que también abrió su contador de internacionalidades.