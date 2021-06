El paso testimonial de Gonçalo Guedes por la Eurocopa no ha cambiado los planes del Valencia CF en el mercado. La hoja de ruta del club para vender al portugués este verano sigue intacta. La EURO no ha revalorizado al jugador, pero tampoco lo ha depreciado. El club entiende que el valor de mercado de Guedes es el mismo que hace un mes cuando finalizó LaLiga con un pico de rendimiento alto y sabe de primera mano que el internacional luso sigue teniendo mercado. De hecho, el club mantiene abiertos los contactos con los equipos que han mostrado interés en la contratación del luso. La EURO en blanco de Guedes no es un drama en clave mercado para el Valencia. La venta del futbolista sigue su curso.

Lo que también es una realidad es que el Valencia y Guedes han desaprovechado una oportunidad de oro para que el jugador se haya revalorizado. La EURO era una escaparate perfecto para llamar la atención de clubes que todavía no han llamado a la puerta del jugador. El Valencia tenía la esperanza de que el jugador fuera más protagonista en el campeonato con su selección después de comprobar el nivel que demostró en sus dos últimos meses en LaLiga. Sin embargo, no fue así. Gonçalo se marchó del torneo sin haber disputado ni un solo minuto contra Hungría, Alemania, Francia y Bélgica (octavos de final). Fue uno de los descartes habituales de Portugal y el seleccionador Fernando Santos lo dejó a cero.

Guedes continúa siendo la llave para desbloquear el mercado del Valencia. Vender al portugués (sin malvenderlo) sigue siendo la prioridad del club en el mercado. El Valencia sabe que Guedes es uno de sus principales activos de la plantilla y desde dentro se confía plenamente en que acabe siendo la gran venta del verano. El club transmite tranquilidad y no tiene prisas por vender al jugador. La consigna del Valencia en el mercado continúa siendo no regalar a ningún jugador como sucedió el verano pasado. El problema es que el mercado no ayuda. Ni para el Valencia ni para cualquier club.

Alivio económico

La gran ventaja del Valencia con respecto a hace un mes es que el club ha hecho caja con ingresos extra que no entraban en los planes iniciales. El triunfo de Dani Parejo y Francis Coquelin en la Europa League del Villarreal y LaLiga de Geoffrey Kondogbia con el Atlético dejaron dinero en Mestalla. El club también cuenta con un ingreso extra como el pellizco que percibirá por el fichaje de Rodrigo de Paul por el Atlético. Una cantidad cercana a los 5 millones de euros (15% de la plusvalía del traspaso) que reducirá notablemente el déficit del Valencia. El club también ingresará cerca de 1 millón por la presencia de sus internacionales (Gayà, Wass, Guedes y Cheryshev) en la Eurocopa. Esta inyección económica ayuda a equilibrar el balance contable de la temporada y supone un ligero alivio para las arcas del club en clave mercado: vender a Guedes es prioritario, pero no es tan urgente como hace un mes.

Malestar palpable

El Valencia prefiere esperar para no malvender a Guedes a la espera de que se reactive el mercado. Lo que tiene claro es no seguirá. Igual de claro lo tiene el portugués. Los dardos de su padre todavía retumban en las despachos del club. «Si no fuera por el club en el que está, los problemas que tiene el club, estaría bien. Solo brilla cuando hay un equipo que le permite brillar. ¿Se irá? No sé. Allí no hay Champions, no hay Europa League. Él allí está de más». El jugador tuvo la oportunidad de hacer un guiño cuando le preguntaron por el Valencia en la concentración lusa. Sin embargo, mostró cariño cero: «Lo que pasó (en València) ya no interesa». Toda una declaración de intenciones.