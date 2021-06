El nombre del día este martes en el Valencia CF sin lugar a dudas es Carlos Soler. Uno de los capitanes de Mestalla tendrá el orgullo y la oportunidad de representar a España en una cita olímpica el próximo mes de julio. Soler será el séptimo jugador del Valencia en participar en unos Juegos Olímpicos.

Soler se ha llevado el premio para ir a Tokio tras una temporada excelente en los personal con dobles dígitos en goles y asistencias. El valencianista ha hablado para VCF Radio y ha explicado sus sensaciones al verse en la lista de 22 de Luis De La Fuente: “Muy contento de estar en la lista y de formar parte de estos Juegos Olímpicos que serán un poco diferentes, pero siempre lo afrontamos con mucha ilusión. Esta mañana cuando he visto que estaba en la lista he sentido una gran felicidad, sabía que estaba en la prelista, pero sabía el nivel que había, no iba a ser sencillo, es una gran noticia para mí y para todos los míos”

Y es que con esta llamada Carlos Soler cumple un sueño al formar parte de ese equipo olímpico y tener la posibilidad de colgarse una medalla en unos JJ.OO algo que no está al alcance de todos los futbolistas: “Sí, cuando nos clasificamos en el Europeo al llegar a las semifinales era una meta para mí, yo entraba dentro de los jugadores que eran Sub-24, hay muchísima competencia, han sido dos años desde ese Europeo y desde entonces han tenido que pasar muchas cosas positivas con el Valencia CF, con la selección… Es una alegría muy grande para mí, para mi familia y mis amigos poder ir a los Juegos Olímpicos” y añade: “Todos los veranos que ha habido Juegos Olímpicos he estado enganchado a la televisión siguiendo otros deportes que no sigo durante el año, me acuerdo de seguir la natación, del tenis… Disfrutar de esta experiencia como jugador del fútbol es algo muy importante para mí”

Eso sí será un verano atípico para Carlos Soler ya que al estar concentrado en la burbuja alternativa de la absoluta por el positivo de Luis Enrique y ahora en la olímpica las vacaciones se acaban rápido: “Me pilláis justo haciendo las maletas, mañana tengo que estar en Madrid, estoy muy contento de que se acaben las vacaciones por este motivo y en seguida me incorporaré”. Una preparación que será en Benidorm: “Me incorporo mañana y luego vamos a Benidorm para hacer una pequeña pretemporada, jugamos contra Egipto, Australia, Argentina… Rivales que tenemos que ir conociendo, quedan tres semanas, pero hay que prepararse bien, dejar a un lado las vacaciones”.

No obstante Carlos Soler no se olvida de su importancia en el Valencia CF y en los primeros pasos del proyecto de José Bordalás al frente del equipo. Soler pone fecha a cuándo cree que puede regresar a Paterna: “Seguro, la pretemporada la haré con la selección y ojalá pueda volver a la Ciudad Deportiva el 8 o 9 de agosto, después de la final, con medalla de oro para comenzar la temporada”

Y Soler se pone un objetivo para Tokio: “Unos juegos Olímpicos es algo que te toca una vez en la vida o no puedes ir, hay muchos jugadores que además no tienen esa posibilidad porque la selección no se ha clasificado, vamos a disfrutar de la experiencia y ojalá volver con la medalla de oro, por qué no.