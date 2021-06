El centrocampista danés del Valencia Daniel Wass rechazó este martes especular sobre su futuro y dijo que no tomará una decisión hasta después de la Eurocopa, aunque la familia tendrá un papel decisivo en decidir si se va del Valencia o no.

"Son los medios los que han escrito sobre eso. He dicho que no quiero escuchar nada hasta que acabe la Eurocopa. Será al 100 % una decisión familiar. No es solo mi propia decisión", afirmó hoy en rueda de prensa en la concentración de Dinamarca.

Wass, de 32 años, había declarado a medios daneses antes del inicio del torneo que los rumores sobre su futuro eran normales teniendo en cuenta que solo le queda un año de contrato, y que quería escuchar todo lo que le llegara.

El internacional danés dejó entrever entonces, no obstante, que diez años jugando fuera de su país eran "mucho tiempo" y que echaba de menos a su familia y amigos, por lo que tenía que reflexionar sobre si era el momento de regresar a casa o esperar.

Wass llegó al Valencia en el verano de 2018 procedente del Celta de Vigo y previo pago de cerca de seis millones de euros de traspaso, puesto que aún tenía una campaña más de contrato en vigor con el club gallego.

La llegada de Kasper Hjulmand al cargo de seleccionador danés ha supuesto que Wass vuelva a tener papel protagonista con Dinamarca, aunque jugando preferentemente de lateral o de carrilero derecho.

El jugador del Valencia fue titular en los tres primeros partidos pero causó baja contra Gales por un problema de salud, aunque no relacionado con el coronavirus.

"Ya me encuentro mejor. Estuve en cama tres o cuatro días con faringitis y algo de fiebre", declaró el jugador, que espera estar listo para enfrentarse el sábado a la República Checa en cuartos.