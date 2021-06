La Asociación del Pequeño Accionista del Valencia CF ha publicado, en la tarde de este miércoles, un comunicado oficial tras una reunión con representantes de la Generalitat. Este es el comunicado y los temas que se trataron en dicho encuentro:

"El pasado día 29 de junio la Asociación Pequeño Accionista del Valencia C.F. S.A.D., representada por su presidente, D. Vicente Vallés, junto con el secretario y abogado de la APAVCF, D. César Alfonso, mantuvo una reunión con la Consejería de Territorio, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana, representada por el subsecretario D. Rafael Briet Seguí. Por lo tanto, exponemos los temas tratados:

1. Pregunta con relación a la posible suspensión o no del ATE.

Vemos que por parte de la Consejería no se nos pudo afirmar que el ATE se pudiera suspender, por lo tanto como manteníamos nosotros, el ATE no se puede suspender ya que está concedida hasta el año 2025. Otro tema es la posible ampliación desde el 2025, cosa que actualmente no se tendría que mezclar.

Por tanto, no entendemos por qué desde la Consejería se ha participado en la confusión con determinadas declaraciones, tanto a los accionistas del VCF como a la opinión pública.

Es por eso que el escrito presentado por el club pide una prórroga posterior al año 2025. Es, de facto, una petición que la Consejería ha de contestar al club, por lo que el club debe empezar las obras antes de que finalice el ATE en el año 2025.

2. Preguntamos al subsecretario qué tendría que aportar el VCF para que todo fuese más fluido y eficaz con relación al ATE.

La respuesta es que no está decidido, por lo que no entendemos cuándo contestarán al club sobre las exigencias o aspectos importantes a aportar.

3. Propuesta de denuncia al VCF de 2.5 M.

Hemos preguntado en el acogimiento legal de la propuesta de denuncia de 2.5 M. al VCF por parte de la Consejería de Territorio, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana, ya que en el informe del Ayuntamiento de la ciudad de Valencia se deja claro que el club ha cumplido la parte del ATE sobre el derribo y parcelamiento del terreno del Ayuntamiento en Mestalla (y más cuando esta parcela que pertenecía al Ayuntamiento en el año 2018 se escrituró a nombre del propietario del hotel).

Por lo tanto, ¿a qué viene esa propuesta de denuncia al VCF, si el club ha cumplido con el Ayuntamiento? No entendemos las diferencias entre las dos instituciones sobre el mismo tema, y más cuando el propio Ayuntamiento confirma el cumplimiento de esta parte del ATE.

Desde la Asociación APAVCF estamos demostrando que nuestras reuniones son para buscar soluciones y no para crear problemas, no podemos comprender como hay personas o grupos que solamente tienen el interés en perjudicar al club, sin discernir entre club y máximo accionista, presionando a las instituciones como el Ayuntamiento, la Generalitat y amenazando en sus declaraciones de los juzgados, prevaricando y poniendo en sospecha más que nunca a la Generalitat.

A modo de reflexión y arreglo a la legislación, ¿alguien se imagina que la Generalitat de Catalunya se ponga en contra del FC Barcelona o que el gobierno madrileño actúe en contra del Real Madrid?

Solamente hay que ver la prueba en la capital de España, donde el Real Madrid ha reformado su estadio en pleno centro de la ciudad, o la actuación del Gobierno Vasco con el nuevo San Mamés del Athletic.

4. Salimos de la reunión con la esperanza de que se pueda dar solución a la problemática del ATE si entre las Consejerías de la Generalitat y el club dejan de lado sus posturas populistas y políticas, y se ponen a trabajar para solucionar el tema, ya que es algo muy importante para la ciudad.

Si por alguna razón se revoca el ATE y se queda el estadio sin terminar será toda una desgracia para el club y para la ciudad. Aún alguno es capaz de decir que sea la propia Generalitat quien ponga los 120-130 M para terminar el estadio… de broma, suponemos que los que dan esta solución los pondrían ellos.

La APAVCF se postula y posiciona siempre en ayuda del club, de nuestra institución más que centenaria, sabiendo diferenciar entre el mayor accionista y el club, cosa que algunos no lo saben hacer y solamente generan perjuicios sin sentido.

Asociación Pequeño Accionista del Valencia C.F. S.A.D."