El Valencia CF trabaja las 24 horas para que José Bordalás pueda disponer de algún fichaje antes de que arranque la pretemporada el próximo 7 de julio. El club trabaja en varias direcciones con el objetivo de reforzar todas las líneas de cara a la próxima temporada 1021/22. La prioridad, como ha reconocido el propio entrenador, es fichar un central, un mediocentro y un delantero.

Uno de las opciones que cada vez está más caliente es la de Omar Alderete. El central zurdo paraguayo, propiedad del Hertha de Berlín, es uno de los objetivos del Valencia en el mercado. El club está en plenas negociaciones para avanzar un fichaje de consenso que gusta y mucho a Bordalás. El técnico del Valencia, de hecho, ya lo quiso fichar hace dos temporadas cuando era entrenador del Getafe. El alicantino tomó buena nota del futbolista tras enfrentarse con el Basilea en la UEFA Europa League. Le encaja.

El Hertha de Berlin ve con buenos ojos la salida del paraguayo, pero quiere dinero. La solución puede ser una cesión con opción de compra obligatoria. La negociación está en marcha. En este sentido, el agente del futbolista paraguayo ha viajado a España y este miércoles se encontraba en Madrid con reuniones de trabajo. Una de ellas la mantuvo con el presidente del Real Valladolid Ronaldo Nazário.

En la agenda del agente de Alderete está avanzar en la salida del central y aclarar el futuro de otro de sus representados el también paraguayo Fabián Balbuena (West Ham). Según fuentes oficiales, no se ha producido un contacto directo entre el Valencia y el agente del jugador en Madrid.

Alderete no es la única opción en la que está trabajando el club. El Valencia tiene otras alternativas abiertas para reforzar el centro de la defensa como Matija Nastasic, Aridane o Jeison Murillo. El club, además firmar un central en el mercado, cuenta con Gabriel Paulista y Hugo Guillamón y contempla la contratación de un segundo central si finalmente encuentra salida para Mouctar Diakhaby.

Braithwaite y Aleñá... Sin Gayà

El Valencia también trabaja para reforzar otras líneas del campo. Dos jugadores que gustan y cuentan con el visto bueno de Bordalás son Martin Braithwaite y Carles Aleñá. Los dos jugadores delBarcelona son opciones para reforzar la delantera y el centro del campo respectivamente. El interés del Valencia en el danés y el catalán es independiente a una posible operación del Barcelona por José Luis Gayà. No tienen nada que ver. Son movimientos paralelos. En este sentido, es importante recordar tal y como publicó SUPER que el Valencia no ha tenido ningún contacto con el Barça por el capitán. El Valencia no tiene ni propuesta ni oferta por el de Pedreguer.