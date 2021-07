El mercado del Valencia CF es complicado desde muchos puntos de vista. La situación económica es difícil y los fichajes serán ‘low cost’. Pero no llegarán sin el visto bueno de José Bordalás. En ese escenario se ha trabajado por la llegada de Omar Alderete y ya se ha llegado a un acuerdo con el futbolista paraguayo para que vista la camiseta del Valencia.

A pesar de eso no todo está conseguido y es que el club todavía tiene que llegar a un acuerdo con el Hertha de Berlín. Pero la gran incógnita es saber qué puede ofrecer el central, cómo juega y sobre todo, el porqué de su fichaje.

Más allá de lo económico Omar Alderete es un jugador que está en un momento clave de su carrera. Un paso atrás o un paso al frente pueden ser decisivos para saber ante qué futbolista se encuentra el cuadro dirigido por José Bordalás. Por muchos motivos además. El guaraní es un jugador que en el Basilea dejó claro que la liga de Suiza se le quedaba pequeña y le llegó el salto a la Bundesliga.

Perfil de Alderete

Ahí no lo ha tenido fácil. Ni por adaptación, ni por regularidad, ni por sentirse acoplado a una liga que es demasiado dura para jugadores de su perfil. ¿Qué significa? El paraguayo es un futbolista mucho más preparado para defender en bloque que con sus compañeros alejados. Es decir, el central tiene condiciones para acudir a una ayuda lateral o correr hacia atrás pero es mejor en la marca, juego aéreo y en anticipación que en un fútbol de ida y vuelta. En definitiva, es un central de morder y darla en corto. O incluso en largo. Pero no de tener que acudir constantemente a muchas zonas del campo para demostrar presencia. Ese ‘correcalles’ no le conviene.

Pero no quiere decir ni mucho menos que sea un jugador que no puede jugar con la defensa adelantada. Esa es la clave de hecho para un José Bordalás que le quiere y que le tiene en buena consideración después de haberse enfrentado a él contra el Basilea en su etapa en el Coliseum Alfonso Pérez.

La cuestión está en Bordalás

Está capacitado sobre todo para ese juego de presión colectiva más que individual. No es excesivamente estético con balón, pero no lo necesita. La cuestión va estar en José Bordalás. Él sabe que le puede sacar partido y ahora falta primero llegar a un acuerdo y después moldearle para que dé sus frutos. Gestionar el potencial que tiene, sobre todo siendo conscientes de que es un central de economía ‘low cost’.

En cualquier caso, el jugador de casi 1,90 de altura puede aportar esa capacidad a balón parado, uno de los puntos débiles del equipo con Javi Gracia en el banquillo, mayor capacidad de jugar en bloque y además se refuerza con un central dentro de una economía guerra. La cesión permite no hacer una gran inversión y además si se vende a Diakhaby se espera ir a por otro zaguero.