Han pasado más de 10 años y el pabellón de Benicalap sigue sin estar construido y con los vecinos a la espera. Los grandes perjudicados siguen siendo ellos y en la jornada de este viernes se ha vivido un nuevo capítulo con Pilar Bernabé apuntando hacia Meriton Holdings. El Valencia presentó este jueves el proyecto del pabellón de Benicalap, coincidiendo con la fecha límite que dio el Ayuntamiento, y este viernes la respuesta de Pilar Bernabé, concejala de Deportes del Ayuntamiento de València, explicó los motivos por los que no aprueba los documentos presentados por la entidad de Mestalla. "El informe que les enviamos pidiéndoles varias modificaciones no las han cumplido y han hecho un proyecto sobre lo anterior. Volveremos a insistirles porque hacen falta mejoras y esperamos que lo modifiquen", señaló Bernabé, quien apuntó al Valencia CF y dejó claro que la ATE no es vinculante al proyecto de este pabellón. "El VCF ha presentado el proyecto pero en ningún caso es pretexto para eludir sus responsabilidades con la ATE. Este pabellón tenía que estar en 2007 no es vinculante a la ATE", destacó la concejala.

No es la primera disputa del Valencia con por el Pabellón, la ATE y los proyectos que tiene pendientes el club con la ciudad. Hace tan solo unas semanas la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad propuso una multa de 2,36 millones de euros contra Peter Lim al considerar que el club sí ha incumplido los acuerdos previstos y comprometidos por el Valencia CF en la primera fase de la Actuación Territorial Especial (ATE) del Mestalla. Pilar Bernabé dejó claro por su parte que no hay vinculación entre el Pabellón de Benicalap y la ATE y así lo ha repetido en muchas ocasiones. “Este polideportivo tendría que estar hecho desde hace 14 años. No es vinculante al cumplimiento de la ATE. No sé si el alcalde valora como positivo presentar un proyecto, lo q tienen q hacer es hacerlo. Lo importante es que se haga pero si es el único paso q dan no cumplen ATE”, señaló la concejala, quien ha pedido mayor seriedad al Valencia CF y Meriton Holdings.

El proyecto de ejecución del polideportivo de Benicalap que el jueves por la tarde presentó el Valencia CF, apurando el plazo dado por el Ayuntamiento de València, no vale porque no incluye las modificaciones planteadas por el servicio de Deportes el pasado 10 de mayo. Las modificaciones que exige el ayuntamiento se refieren a los muros acristalados del edificio, que no se ajustan a los criterios de eficiencia energética, pero también a cuestiones estructurales como el número de gradas, el tamaño de la piscina e incluso detalles como las duchas, con alcachofas de tipo doméstico que no son antivandálicas o el control de acceso del edificio. Se trata de modificaciones que no son complejas y que cualquier despacho de arquitectura solucionaría en días», aseguró la concejala de Deportes, Pilar Bernabé, en la rueda de prensa convocada ayer para informar de los avances en el proyecto presentado por el club.

Por su parte, el Valencia defiende que su compromiso era terminar el polideportivo antes de inaugurar el estadio como pone en la documentación oficial, algo para lo que Peter Lim se comprometió antes de 2019, fecha que ha sido modificada y que finalmente sería antes de 2026, si se acepta la última propuesta. Por su parte, desde Mestalla se entiende que es hace dos años cuando se inicia de nuevo el proyecto del polideportivo y se presenta un anteproyecto. En la reunión de abril creen que presentaron las mismas condiciones que este pasado jueves, cuando vencía la fecha límite, y se dio el 'ok' a la propuesta que ahora ha sido tumbada. El objetivo ahora es llegar a un acuerdo tras las declaraciones de Pilar Bernabé y la intención, si nada cambia, es anticipar las obras del polideportivo en enero de 2022, porque entienden tras lo firmado anteriormente, que no tienen obligación de hacerlo ya. En las imágenes del proyecto de Benicalap, a las que ha tenido acceso Super, se puede observar un espacio para gimnasia con anillas, espacio para salto, etc. Además, un espacio para una piscina climatizada, gimnasio y otras salas para realizar deporte.

Mientras, la entidad, como ya ha apuntado en otras ocasiones, cree que ante este tipo de malentendidos o falta de acuerdo, la solución es que hablen las partes y no hacerlo vía prensa con declaraciones, sino en una reunión técnica.

Eso sí, Pilar Bernabé, en uno de sus análisis ha recalcado que no entran en "hacer valoraciones". "Les pedimos unas modificaciones y hacen el proyecto a corre prisa sin atender porque así me alargan la ATE, no es correcto. La intención queda bonita pero no es adecuada a las necesidades de los vecinos", ha señalado.