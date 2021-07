El Valencia CF presentó este jueves 1 de julio por la tarde, coincidiendo con la fecha límite que dio el Ayuntamiento para presentar la documentación, el proyecto del pabellón de Benicalap, pero desde el Ayuntamiento son claros con Meriton Holdings con los papeles presentados y con la forma en la que se hecho. Pilar Bernabé, concejala de Deportes del Ayuntamiento de València, ha explicado en una rueda de prensa que no se aprueba el proyecto y además ha dado motivos contundentes. Las declaraciones, recogidas por el periodista Héctor Gómez, explican que entre otras cosas no han cumplido con las modificaciones exigidas.

Pilar Bernabé sobre la vinculación con la ATE

"El VCF ha presentado el proyecto pero en ningún caso es pretexto para eludir sus responsabilidades con la ATE. Este pabellón tenía que estar en 2007 no es vinculante a la ATE".

Documentos

“El informe que les enviamos pidiéndoles varias modificaciones no las han cumplido y han hecho un proyecto sobre lo anterior. Volveremos a insistirles porque hacen falta mejoras y esperamos que lo modifiquen”.

Fondo y forma

"No hay que hacer valoraciones pero si les pedimos unas modificaciones y hacen el proyecto a corre prisa sin atender porque así me alargan la ATE, es no es correcto. No podemos aprobar el proyecto y la intención queda bonita pero no es adecuada a la necesidades de los vecinos”.

Pabellón y la ATE

“Nosotros estamos a la espera pero de momento no han tomado en consideración las modificaciones que les pedimos y que nadie piense que esto es moneda de cambio con la ATE. Si se cae la ATE en uno días espero que el VCF no diga que no construye el pabellón”.

Pilar Bernabé ha dejado claro que no hay vinculación entre el Pabellón de Benicalap y la ATE y así lo ha repetido en muchas ocasiones. “Este polideportivo tendría que estar hecho desde hace 14 años. No es vinculante al cumplimiento de la ATE. No sé si el alcalde valora como positivo presentar un proyecto, lo q tienen q hacer es hacerlo. Lo importante es que se haga pero si es el único paso q dan no cumplen ATE”, señaló la concejala, quien ha pedido mayor seriedad al Valencia CF y Meriton Holdings.