Con el pase de Dinamarca a las semifinales, ya son dos los jugadores valencianistas los que están en las semifinales de la Eurocopa 2020. Los daneses vencieron a la República Checa por 2 a 1 en el partido de cuartos de final disputado en el Estadio Olímpico de Bakú.

Wass que entró en el minuto 70 por Larsen después de que el anterior encuentro contra Gales no pudo jugar por enfermedad. Estos dos partidos son los únicos en los que el danés no ha sido titular, ya que en toda la fase de grupos estuvo en el once inicial.

El segundo futbolista en las semis de la Eurocopa es Gayà. El lateral español no está gozando de las mismas oportunidades que el lateral derecho valencianista, ya que solo ha disputado un partido, en el que entro como titular, y fue en los octavos contra Croacia. Gayà buscará su oportunidad contra Italia, mientras que Wass con su pase a las semis está esperando rival para las semifinales que saldrá del encuentro entre Inglaterra y Ucrania.