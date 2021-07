José Bordalás confía en que Omar Alderete se convierta en el primer refuerzo de la temporada 2021/22. El técnico del Valencia es optimista con la posibilidad de que la operación se cierre en los próximos días. El alicantino ha hablado por teléfono con el internacional uruguayo (lo hizo hace semanas antes de que comenzaran las negociaciones), conoce de primera mano la predisposición del jugador por incorporarse al proyecto y cruza los dedos para que el Valencia y el Hertha de Berlin lleguen a un acuerdo definitivo en los próximos días. La llamada de Bordalás al jugador fue fundamental para convencerlo. El paraguayo tenía otras ofertas encima de la mesa y, sin embargo, eligió al Valencia por delante de otros clubes. Alderete está cerca, pero todavía no está cerrado.

El escenario no ha cambiado en las últimas horas. La entidad de Mestalla tiene un acuerdo con el jugador, el club alemán ve con buenos ojos la salida del futbolista y lo único que falta es el acuerdo entre clubes. El Hertha quiere dinero, el Valencia no lo tiene y la solución puede pasar por una cesión a coste cero con opción de compra obligatoria. La negociación, como afirmó Anil Murthy, está abierta. Alderete se trata de un fichaje de consenso que encaja en el perfil deportivo que gusta a Bordalás y se mueve dentro de los parámetros económicos del club. La sensación en el Valencia es que es una contratación que no se puede escapar porque es un fichaje fundamental para los planes defensivos de Bordalás y porque supondría una inyección de confianza para el entrenador en clave proyecto.

Bordalás quería empezar a construir el Valencia desde atrás. Su prioridad en el mercado de fichajes era el central zurdo tal y como publicó SUPER. Es la hoja de ruta. El técnico espera que Alderete se convierta en uno de sus cuatro centrales la próxima temporada. De momento, Gabriel Paulista y Hugo Guillamón son fijos. El hispano-brasileño (renovado hasta 2024) es uno de los capitanes de la plantilla y está llamado a ser el ‘jefe’ de una defensa mejor engrasada que la temporada pasada. Guillamón, por su parte, ha reciclado en positivo su ausencia en los JJOO. Comenzar la pretemporada el 7 de julio le permitirá trabajar desde el minuto uno con Bordalás. Hugo confía en que puede crecer con el nuevo técnico. Por último, Mouctar Diakhaby sigue en la rampa de salida. Es junto a Guedes una prioridad a la hora de vender y hacer caja. Si se marcha, el club saldrá al mercado a por otro central.