Giorgi Mamardashvili ya está en Valencia. El espigado portero georgiano ha aterrizado hoy con la intención de trabajar para convencer a José Bordalás desde el día uno. El entrenador valencianista lo contempla dentro de su elenco de cuatro guardametas y lo seguirá de cerca en la pretemporada que arranca el próximo miércoles en la Ciudad Deportiva de Paterna.

El joven futbolista de 1’97m, que llega cedido procedente de Dinamo Tiflis con opción de compra, es uno de los principales talentos emergentes de su país y su nombre ya resuena en España después de su exhibición ante el Granada C.F. en la fase previa de la UEFAEuropa League.

En principio, su rol pasará por jugar con el Valencia Mestalla en Tercera RFEF y llevar dinámica de primer equipo para poder ser evaluado con lupa en aras a confirmar su proyección y tomar la decisión quedárselo en propiedad. Esto, de entrada, ya que su actual caché está por encima de jugar en la quinta categoría del fútbol español.

La situación en la meta del Valencia C.F. obliga a tomar decisiones en el mercado. Bordalás confía en Jasper Cillessen como su arquero, a pesar de que no se puede descartar ningún escenario en el mercado debido a su alta ficha. Cristian Rivero está recién renovado hasta 2024 y el club le ordenó paralizar otras opciones asegurando que se quedaría en el primer equipo - Jaume, por su parte, no tiene en mente salir y quiere luchar por el puesto.

En el top 50 promesas de la UEFA

El de Giorgi Mamardashvili no es un nombre más de jugador que deja un fútbol menos desarrollado para probar suerte en las principales ligas. Internacional Sub 21 en su país, la absoluta está a solamente un paso y ya tiene experiencia en competiciones europeas - previa de UEFA Europa League - con el Dinamo de Tiflis. Sus actuaciones no han pasado desapercibidas para UEFA, de hecho el máximo organismo del fútbol europeo le señala como uno de los principales 50 talentos emergentes del fútbol europeo de 2021. En dicha lista también estaba el centrocampista blanquinegro Yunus Musah, cuya irrupción en el Mestalla y en la selección norteamericana también ha llamado poderosamente la atención.

Su llegada al aeropuerto de Manises la ha anunciado él mismo a través de sus redes sociales.