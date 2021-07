El mercado del Valencia sigue parado en lo que a salidas y llegadas se refiere. Guedes, Kang In o Diakhaby, jugadores que pueden salir, continúan siendo futbolistas del cuadro de Mestalla. Nada ha cambiado. Y en el apartado de llegadas también está el mismo problema. La de Omar Alderete está caliente pero sin cerrar. Con otros nombres ha habido acercamiento pero no se ha logrado concretar nada.

Y en ese escenario apareció ayer la conexión Getafe-Valencia. Anil Murthy y Miguel Ángel Corona estuvieron reunidos con Ángel Torres para analizar la situación de mercado de ambos conjuntos. El objetivo es tender puentes y demostrar eso que comentó el presidente de que Getafe y Valencia son «clubes amigos». Y es que en esa ‘cita’ no solo se ha hablado de Juan Iglesias, nombre que está lógicamente encima de la mesa, sino de futbolistas del Valencia que pueden encajar con Míchel en el Coliseum y que el club de Mestalla no quiere, o no le encajan, en nómina.

Uno de ellos es por ejemplo Jason Remeseiro. El jugador de banda ya había jugado en Getafe y podía entrar en los planes del equipo madrileño, pero esta misma semana llegó Vitolo y la puerta puede haberse cerrado para el gallego, quien además no era el perfil más deseado por Míchel González. Lo mismo sucede en el caso del Valencia CF, que tiene en el punto de mira a algunos futbolistas de la entidad del Coliseum, pero a los que no llega. Cucurella por ejemplo, aunque reconoció que su cláusula era de 18 y no de 30, frase que le ha colocado en el mercado, está fuera del mercado de Mestalla y los nombres son otros.

Arambarri es el principal objeto de deseo del Valencia CF, que está trabajando en traer futbolistas del perfil Bordalás pero aún no ha concretado ninguna operación. La del uruguayo además no parece fácil. Si al Valencia CF le está costando atar finalmente a Omar Alderete, con un acuerdo con el paraguayo pero todavía sin cerrarse con el Hertha, el caché del medio convierte en más que complicada la operación. El Getafe, que solo tiene el 50 por cien de sus derechos, no pondría nada fácil lógicamente esa salida.

Por su parte, el Valencia CF también es consciente de que necesita ‘cash’ y esos jugadores que ‘coloque’ en el Coliseum serán más por el ahorro de ficha que por el beneficio directo de un traspaso. Pero de momento, la sintonía entre clubes buena y todo apunta a que volverán a verse las caras este mercado.

Los tres objetivos de Bordalás en el mercado

El entrenador tiene claro qué quiere desde que aterrizó en el Valencia CF. En varias entrevistas destacó algunas de las necesidades del conjunto de Mestalla y eso pasa por el eje de la zaga (un central), un medio y un delantero. Omar Alderete podría ser el primero en llegar y desde el Valencia CF se ha intentado estrechar el cerco con las otras dos vías. El mercado apunta para largo y la prioridad número uno es esa. Lógicamente, como sucede con el caso Juan Iglesias, se han mirado otras alternativas y se está trabajando en estar preparados para atacar otras operaciones como un extremo o un lateral derecho, pero el técnico prioriza, como así ha demostrado, esas tres posiciones. En cualquier caso, la planificación pasa por empezar a vender o por intentar encontrar acomodo a los futbolistas que no estarán la próxima campaña en Mestalla.