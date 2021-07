Murthy y Corona han estado hoy en Madrid reunidos con el Getafe. El futuro del Valencia en el mercado de fichajes está en juego y es que en esa reunión se han tratado muchos temas. No solo se ha hablado de Juan Iglesias, nombre que está lógicamente encima de la mesa, sino de futbolistas del Valencia que pueden encajar con Míchel en el Coliseum y que el club de Mestalla no quiere, o no le encajan, en nómina.

El mercado del Valencia sigue cociéndose a fuego lento. Este miércoles comenzará la pretemporada y no hay ningún jugador nuevo a las órdenes de José Bordalás. Mientras se ha avanzado por Omar Alderete, el técnico aún no dispondrá de ningún fichaje y la realidad es que no parece que vaya a llegar Juan Iglesias en un plazo corto. La reunión de Murthy y Corona hoy en Madrid ha tenido muchos más focos de interés que solo ese. Tanto por los jugadores que el Valencia ha 'ofrecido' a la entidad azulona como por los que gustan y encajan en Mestalla.

Uno de ellos es por ejemplo Jason Remeseiro. El jugador de banda ya había jugado en Getafe y podía entrar en los planes del equipo madrileño, pero esta misma semana llegó Vitolo y la puerta puede haberse cerrado para el gallego, quien además no era el perfil más deseado por Míchel González. Lo mismo sucede en el caso del Valencia CF, que tiene en el punto de mira a algunos futbolistas de la entidad del Coliseum, pero a los que no llega. En cualquier caso, y como reconoció Ángel Torres, ambos son "clubes amigos" y se espera poder realizar ciertas operaciones que vengan bien a ambos.