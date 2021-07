El Valencia CF cumple hoy 674 días sin fichar a nadie. Pese a la reunión con Ángel Torres del pasado lunes en la que el Valencia dejó caer su interés en dos jugadores del Getafe, todo apunta a que tampoco va a haber incorporaciones a corto plazo. La entidad de Mestalla, como todos los clubes, está a la espera de poder acometer una buena venta que sanee sus cuentas y al mismo tiempo de que haya alguna variación en las estrictas normas del fair play de LaLiga ahora cuando finalicen las grandes citas de selecciones nacionales.

En la reunión con el presidente azulón se mostró interés por dos jugadores que ya tuvo Bordalás a sus órdenes, pero sin dinero lo único que queda es mantener compás de espera. El Getafe con buenas formas dejó entrever que lo que quiere es dinero y sin dinero no se puede hablar de nada, porque las opciones de utilizar a Remeseiro y a Cheryshev como monedas de cambio no seduce en absoluto.

En el primer día de trabajo -o de pruebas médicas en este caso- no habrá llegadas, pero tampoco salidas a excepción de las ya conocidas de Gameiro y Mangala. Es verdad que no estarán Guedes tras su participación en la Eurocopa ni Kang In, que está concentrado con su selección para los Juegos Olímpicos, dos futbolistas susceptibles de salir dejando algo en caja al igual que Mouctar Diakhaby, por quien también se espera poder obtener una cantidad que alivie el estado financiero.

Como operaciones en marcha en la parte de llegadas están la de Alderete y la de Marcos André. La operación para firmar al atacante del Valladolid, muy del agrado de Bordalás, es una posibilidad real que está sobre la mesa aunque para ello hay que obtener liquidez. El futbolista, además de por el Valencia, también es pretendido por clubes como Elche CF, CA Osasuna, RCD Espanyol, Getafe CF, Cádiz CF y RCD Mallorca en el fútbol español, así como al Krasnodar ruso. De todas esas opciones la que deportivamente más le seduce es la de jugar en Mestalla ya que bajo ningún concepto quiere jugar en segunda. Su cláusula es de 25 millones, pero obtener un 1000% de rentabilidad por un jugador que en su día costó 450.000 euros -es decir, ingresar 4,5 millones- no estaría mal visto en una entidad que necesita aligerar masa salarial para su proyecto en LaLiga SmartBank.

En el caso de Omar Alderete ya se ha llegado a un acuerdo con el futbolista paraguayo para que vista la camiseta del Valencia, pero el club todavía tiene que llegar a un acuerdo con el Hertha de Berlín, entidad con la que tiene contrato hasta 2025 y por el que la entidad germana invirtió tres millones de euros hace apenas un año procedente del Basilea.