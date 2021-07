Renato Bittar, representante de Omar Alderete, defensa central que pretende cedido el Valencia CF, ha valorado en Radio Universo de Paraguay cómo está la posible llegada del jugador a Mestalla.

El agente, que al mismo tiempo confirma que es la parte del futbolista la que trata de "acercar a los clubes", es optimista en cuanto a un desenlace favorable al Valencia en los próximos días. En directo para el programa 'Versus' de Radio Universo 970 AM, Bittar ha afirmado lo siguiente: "

Estamos bien, estamos cerca, estamos acercando las partes, terminando de ver cada parte, pero bien. Confiados de que Omar también tenga al mismo desenlace que Fabi -en alusión a Fabián Balbuena, que jugará en Dinamo de Moscú- y en las próximas horas también... está todo muy bien encaminado y creemos que es un gran paso para Omar. Omar tiene una carrera que está en alza".

Cabe recordar que hace unas horas el director deportivo del club donde juega Alderete, Hertha Berlín, dijo que no tenía ninguna petición escrita por parte del Valencia para la cesión del defensa internacional paraguayo. "En primer lugar, el plan es que vuelva a nosotros después de la Copa América. Es un hecho que hay interés de España. Pero no tengo nada por escrito. Se habla y se intenta mucho, pero mientras no haya nada tangible, no te servirá de nada", comentó Bobic.

El Valencia trabaja para una cesión, mientras el Hertha quiere una cantidad económica por la cesión o que el club de Mestalla se obligue a comprar en un año a Alderete, central zurdo de 24 años. De hecho, los alemanes dejarán salir tanto al paraguayo como a su compañero Boyata, ya que están preparando un refuerzo de campanillas para el centro de su defensa.