Entre los 9.000 aficionados españoles y los cientos de pancartas con mensajes de ánimo para los jugadores de la selección española que se congregaban en Wembley, lucía una bandera que llevaba escrito un mensaje dedicado directamente a Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF: 'Lim Out' (Lim fuera).

Las aguas parecían tímidamente calmadas en Valencia con la expectación e ilusión que genera un nuevo proyecto deportivo, con José Bordalás al mando. Sin embargo, un acérrimo aficionado al club 'blanquinegro', se ha encargado de que nadie dé por concluida la desesperación que viven los aficionados.

Óscar Pérez, aficionado del Valencia, no se conforma con las protestas realizadas en la Capital del Turia, y siempre tiene entre ceja y ceja llevar el enfado de la afición lo más lejos posible. "La Eurocopa es una gran oportunidad para demostrar, ya no solo a Europa, si no a todo el mundo, que el Valencia se encuentra en una situación pésima, la peor de su historia". Este aficionado siempre lleva el nombre del Valencia CF allá donde va. "Era el momento adecuado para hacer la pancarta y que todo el mundo vea lo que ocurre dentro del club"

En la final de Roland Garros del año 2020, acontecimiento que se celebró con aforo muy reducido, Óscar Pérez pudo hacerse con una de las pocas entradas que se pusieron a disposición de los aficionados, y aprovechó la ocasión para asistir con una camiseta histórica del Valencia.

'Lim Out' o 'Lim Go Home' son algunos de los 'lemas' que se han convertido en insignias para el valencianismo en los últimos años. De hecho, la bandera de Óscar no fue la única que le dedicaron a Peter Lim. En otro sector del estadio, también se pudo divisar otra bandera con un mensaje muy parecido: 'Lim Go Home' (Lim vete a casa).

La afición sigue descontenta con el proyecto del empresario singapurense al que, lejos de poderle la presión, no ha mostrado ningún indicio de abandonar el barco de un proyecto que comenzó hace siete años.

Incertidumbre ante una nueva ventana de traspasos

Los aficionados del Valencia Club de Fútbol aún guardan un mal recuerdo del mercado de fichajes que protagonizó el equipo el verano pasado. El club se deshizo de sus mejores jugadores, algunos a cambio de unas cantidades paupérrimas y, para más inri, regalados a rivales directos. El club fue incapaz de satisfacer las peticiones de Javi Gracia, que empezó la temporada con un equipo muy diferente al que imaginó.

Un año después, el Valencia afronta un nuevo mercado de traspasos con los mismos problemas económicos, sin haber anunciado aún ninguna incorporación, y con la mosca de las salidas detrás de la oreja.