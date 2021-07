Los laterales son sin duda una de las parcelas que más ‘mimo’ le da José Bordalás. Pieza importante en su esquema y en su filosofía de juego, el técnico del Valencia CF demostró en Getafe, y el resto de equipo durante su carrera, que es importante la conexión entre ambos lados. Es decir, Damián Suárez y Mathias Olivera debían estar fijándose constantemente también en las ‘alturas’ y los roles dependiendo de cada jugada. También ha usado el doble lateral y es que esa banda derecha con el lateral derecho uruguayo y Nyom por delante han sido algo más que un recurso para el entrenador alicantino. Ha sido un plan A en la mayoría de los casos. Ahora, en el Valencia tiene a Thierry Correia, Wass, si no se marcha, y Piccini por el momento y también faltan ‘extremos’ de su perfil. En cualquier caso, la figura del italiano es más importante de lo que parece. Por confección de plantilla, por capacidad para acudir al mercado y por la propia confianza en un futbolista que lo ha pasado mal en el último año.

El italiano llegó al Valencia en invierno para volver a pisar Mestalla y sentirse de nuevo futbolista después de un año y medio prácticamente en blanco. En la Atalanta no tuvo oportunidades y el conjunto valencianista le abrió de nuevo la puerta. Apenas poco más de 60 minutos en los seis meses desde su vuelta y ahora aparece una pretemporada clave en lo personal. Los motivos son claros. Si convence a Bordalás, el Valencia CF no tendrá la obligación de acudir al mercado a por un lateral derecho, a pesar de que lógicamente ya ha preguntado por varios, entre ellos Juan Iglesias (Getafe CF).

Es decir, el futbolista tiene la última palabra. O mejor dicho, su nivel es el que marca el pulso de un Valencia CF que este año tiene muchas carencias en posiciones importantes y por el momento solo ha llegado, aunque no es oficial, Alderete. En ese escenario, el club sigue peinando el mercado a la baja esperando oportunidades y tratando de mejor el nivel colectivo. Más allá del salto de calidad que puede dar José Bordalás, la realidad es que a la plantilla le faltan muchos retoques. Y es ahí donde no se pueden destinar más esfuerzos de los necesarios en reforzar alguna posición que puede estar cubierta con lo que hay. Es decir, con Wass, si finalmente no abandona Mestalla, Thierry Correia y Piccini, el Bordalás podría tener cerrado al completo el lateral diestro para la temporada 2021/22. Pero eso depende del italiano y de cómo responde. De momento, el futbolista nacido en Florencia está respondiendo y se le ve tanto bien en lo físico como en lo mental. Puede aportar y ser un complemento para las necesidades de un técnico que tendrá pronto a su primera llegada: Alderete.

Hoja de ruta

Esa poca prisa en el lateral derecho va ligada a la filosofía de un mercado de fichajes en el que sobre todo los esfuerzos estaban destinados al centro de la zaga, donde llega el paraguayo, al centro del campo y a la delantera. Esas son las prioridades absolutas de un equipo que tiene carencias evidentes ahí. A partir de ahí, la figura de un futbolista de banda perfil Kenedy se antoja fundamental para tener un recurso tanto como plan A como en el banquillo. Y es que esa rotación ‘durante’ los partidos debe dar un salto de calidad con respecto a lo visto en la temporada 2021/22.