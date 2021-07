Omar Alderete ha sido el primero en llegar este verano. De hecho, el año pasado no llegó nadie y sí se marcharon hombres importantes, por lo que aparece una diferencia con lo visto en 2020. Pero todavía queda trabajo por delante. La mejor noticia es que Bordalás ha pedido al central y lo tiene. Y a partir de ahí toca seguir trabajando en la operación salida y también en los refuerzos. ¿En qué punto se encuentra la situación de Diakhaby, Kang In o Guedes? ¿Cuáles son las posiciones prioritarias ahora en el mercado valencianista?

En esas dos preguntas, la realidad es que Bordalás ya ha reconocido en varias ocasiones que el objetivo, como mínimo, era un central, un mediocentro y un delantero. El primero de ellos ya está en València y este lunes pasará revisión médica. A partir de ahí se tomará unos días de vacaciones para volver pronto al máximo a las órdenes del técnico. En ese sentido, y siguiendo esos pasos, el centrocampista y el delantero aparecen como las figuras a atar antes de que acabe el verano. Omar Mascarell o Arambarri han sido dos nombres que han sonado y que están encima de la mesa, aunque en el caso del uruguayo el tema económico es un inconveniente importante si no se dan salida a algunos futbolistas.

Y eso no es un problema menor. Eso sí, el perfil está claro. Futbolistas que muerdan y que sirvan para ese estilo Bordalás. Por último, en la delantera Marcos André también encaja en ese perfil de futbolistas que muerdan. Capaces de jugar con espacios a la contra y también en campo rival en estático. En cualquier caso, por el atacante hay muchos equipos interesados y el Valladolid no esperará eternamente. Sobre todo porque el jugador tiene claro que no quiere jugar en Segunda División.

Operación salida en el mercado de fichajes del Valencia CF

Por su parte, en la operación salida todo sigue en el mismo punto. La intención de Kang In es salir pero aún no hay ninguna oferta importante por el futbolista en estos momentos. Mientras, Guedes y su padre abrieron la caja de los truenos con las declaraciones en las que aseguraba, su padre, que su hijo estaba "de más" en el conjunto de Mestalla. Eso sin embargo no es suficiente y es que, más allá del discurso, si Guedes quiere salir tiene que traer una oferta contundente y ponerla encima de la mesa. Con Diakhaby todo está más claro. Si llega un cifra de diez millones o más por él se le dará salida y entonces se acometería la llegada de otro central, además de la llegada ya cerrada de Alderete.

Por último, la llegada del paraguayo contabiliza, a expensas de lo que se haga la próxima temporada con la opción de compra, como una cesión. De esta manera, el Valencia sigue a al espera de cerrar su primer fichaje después de casi dos años, ya que el último en llegar así fue Thierry Correia, que aterrizó el 2 de septiembre de 2019. Esta temporada llegaron en invierno Ferro, Cutrone y Oliva, pero todos ellos cedidos.