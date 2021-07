habla de sus primeras horas en el Valencia CF, su adaptación, sus metas como jugador valencianista y su lado más personal en una entrevista en profundidad al club desde la concentración del Hotel Oliva Nova Beach & Golf Resort. El central paraguayo también desvela cómo se ganó el respeto de Bordalás en aquella eliminatoria famosa de la UEFA Europa League entre el Getafe y el Basilea. Estas fueron sus respuestas:

Bienvenida en Oliva con muy buen clima

Muy lindo, me hacía falta cambiar el clima, pasé mucho frío en Berlín, estoy contento con el club y con la ciudad, se ve muy linda.

Primeras sensaciones con los compañeros

Todavía he tenido muy poco tiempo compartiendo con los compañeros, pero he estado en la cena, el desayuno y ahora conociéndolos un poco y acoplándome al grupo.

Los jugadores lo han recibido con los brazos abiertos

Es un club excelente, con muy buena gente, se nota, eso es importante también.

Lo recibió Bordalás en el hotel de concentración

Estoy muy contento, conozco al entrenador, jugué contra él y sus equipos son muy difíciles siempre, espero que el Valencia CF sea así también.

Bordalás lo conoció como rival en un partido de Europa League

Creo que abusé un poco con las patadas aquel día, creo que le gusta eso (ríe). Voy a trabajar para estar a la altura, ponerme bien físicamente, entrenar a la par y al nivel que los compañeros y pelear mi lugar. Lo primero es integrarme y adaptarme al grupo, que también es importante.

La decisión de fichar por el Valencia CF

Me gusta mucho LaLiga, siempre que hablé con mi representante yo siempre decía que algún día me gustaría jugar en España y el Valencia CF todos sabemos que es un grande. Cuando me dijeron que existía la oportunidad no había mucho que dudar. Estoy muy contento, sé la historia del club, tengo un compañero que estuvo acá que es Nelson Haedo Valdez, que también me habló mucho del club. Estoy muy contento.

Qué le dijo Nélson Haedo Valdez

Él es un jugador de darlo todo siempre dentro del campo, siempre que hablamos me compartió grandes recuerdos del Valencia CF. Tuvimos alguna charla por WhatsApp. Coincidimos hace tres años en Cerro Porteño, nosotros hemos hablado en los últimos días, me preguntó si estaba todo cerrado, cómo estaba, seguro que en los próximos días seguiremos hablando del club. Conozco mucho del club, sé adónde vengo.

El recuerdo de un compatriota, Lobo Diarte

No lo conocí, pero sé que tuvo un gran paso por el club y dejó huella. Espero dar lo mejor de mí, hacer lo que todo el mundo espera.

Viene a un club con una afición que valora el carácter aguerrido

Me gusta entregarme siempre y darlo todo por el equipo, hacer lo que sea por poder sacar los partidos.

Incorporación inmediata: renuncia a sus vacaciones

Yo vine para España para firmar el contrato, prefiero quedarme aquí y comenzar a trabajar para acoplarme al equipo lo más rápido posible y de la mejor manera. Quiero ganar tiempo también en eso. Vengo acá a dar todo lo mejor de mí, si necesito entrenar el doble, lo voy a hacer. Me gusta adaptarme a lo que me pidan para estar bien y dar lo mejor por el equipo

Sus inicios en el fútbol

Fueron pasos muy lindos, me tocó mucha gente linda a lo largo de mi carrera que me ayudó a crecer y a progresar siempre. Estuve en la escuela de Pedro Nelson Fleitas, un gran amigo mío que fue Campeón de América con Paraguay, él me ayudó mucho y también mi tío Aldo. Es una gran escuela para ir escalando hasta llegar a primera división.

Qué conoce del Valencia CF

El Valencia CF siempre estuvo pelando por jugar la Champions y la Europa League. Sé que en los últimos años no ha ido lo bien que siempre ha ido, pero quiero estar aquí para trabajar y ayudar al Valencia CF a estar donde ha estado siempre, que es lo que todo el mundo quiere.

Cómo se define Omar Alderete

Soy un jugador muy aguerrido en las marcas, me gusta jugar mucho con la pelota, soy un central técnico, me gusta meter pases, pero siempre me gusta adaptarme a lo que me pide el entrenador.

Le gusta pasar tiempo con su familia

Estos días estuve con mi familia, en casa, tengo un hijo de dos años, siempre intento pasar tiempo con él, aprovecho el tiempo con él. Soy muy tranquilo en ese sentido.