El exjugador del Valencia CF, ahora en las filas del Manchester City, Ferran Torres visitó este martes su campus de verano para jugar con los niños y repasar con los medios de comunicación algunos de los temas de actualidad. El de Foios habló de la actuación de la selección española en la Eurocopa y, por supuesto, del Valencia CF. Ferran no olvida sus raíces y no descarta volver en un futuro. "¿Por qué no volver en el futuro? Soy de aquí y valencianista". Estas fueron sus palabras:

Estará contento viendo su campus lleno. Se acabaron las plazas pronto...

Ha sido un año redondo, muy bonito para mí y ahora toca disfrutar de los más pequeños, yo disfruto más que ellos. A día de hoy no me creo todo lo que está pasando. Un campus con mi nombre y que las entradas se agoten tan rápido. Cuando vengo yo, disfruto incluso más que ellos.

¿El gran éxito de este grupo es que España vuelve a enganchar?

Sí, creo que somos un equipo joven con veteranos que nos dan ese punto de experiencia que necesitamos. Tenemos la ambición de conseguir grandes cosas y en esta primera Eurocopa nuestra como grupo lo hemos demostrado"

Luis Enrique ha sido importantísimo para usted...

Desde el primer día me dio su total confianza, he aprendido mucho de él, ojalá pueda trabajar mucho con él

¿Te gustaría haber ido a los Juegos Olímpicos?

Son una vez en la vida y era una oportunidad, ojalá poder haber ido, pero bueno ahora a descansar y desconectar y a por una nueva temporada

¿El objetivo de esta selección es ganar el Mundial?

Sí, tenemos una selección muy buena y con mucho margen de mejora. Tenemos jugadores jóvenes y tiempo para mejorar y ¿por qué no?

Ahora hay que conseguir la clasificación para Catar 2022...

No hay que relajarse. La Eurocopa ya está olvidada y hay que centrarse en lo que viene y en lo que está por venir. Hay que clasificarse cuanto antes para ese Mundial.

¿Qué le parece la situación del Valencia?

Ojalá el Valencia pueda dar un giro a la situación porque no me gusta verle en la situación que ha vivido esta pasada temporada. Espero que todo vuelva a la normalidad este año

¿Ha hablado con algún excompañero del Valencia?

Aún no he hablado con compañeros, pero durante el año sí que he hablado, todavía no después del nuevo entrenador, pero seguro que estará todo bien.

¿Le gustaría volver algún día al Valencia?

Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Valencia es mi casa es donde me he criado y me lo ha dado todo. ¿Por qué no en un futuro volver aquí?

Se habla mucho de la salida de Griezmann y Guardiola ha hablado con él ¿Te gustaría jugar con él?

Bueno es un gran jugador, obviamente él está en el Barça, a ver que puede pasar. No sé si Guardiola ha hablado con él, pero el City es uno de los mejores equipos del mundo que quiere tener a los mejores jugadores para ganarlo todo. Si viene bien, si no a seguir trabajando nosotros

Messi no tiene equipo, ¿Te gustaría tenerlo de compañero en el City?

Es uno de los mejores si no el mejor de la historia. Tiene contrato en el Barça y yo creo que continuará, pero si decide salir, que decida lo mejor para él y para su familia.

¿El objetivo este año es ganar la Champions para usted y el City?

Se nos quedó la espinita, pero vamos por el buen camino y tenemos buen equipo y creo que este año podemos hacer grandes cosas.

¿Y a título personal cuáles son tus objetivos?

Soy un jugador joven y tengo que seguir creciendo. Todavía tengo mucho margen de mejora. Con el City, seguir metiendo goles y dando asistencias y ganar títulos y con la selección, seguir creciendo con el grupo que tenemos y dar alegrías a nuestro país.

¿Qué le diría a los chiquillos?

Que disfruten lo que están pasando. Que se diviertan y cuando vayan creciendo, si se les da bien, que piensen en eso.

¿Qué es lo que más echa de menos de Valencia?

Hasta que no te vas de casa no sabes o aprendes lo que es cambiar de vida. Te ayuda a madurar y a ser otro tipo de persona. Lo primero que hice cuando llegué fue comerme una buena paella de pollo y conejo.