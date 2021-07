Guedes es uno de los nombres propios en el mercado de fichajes del Valencia CF y apunta a la operación salida. El portugués puede ser una de las llaves de ingresos para la entidad de Mestalla y su padre le colocó en el mercado al asegurar que su hijo "está de más" en la entidad.

Sin embargo, el futbolista no ha llegado con ninguna oferta importante y aunque se encuentra de vacaciones tras haber estado con Portugal en la Euro, a pesar de no haber jugado, todo apunta a que tendrá que unirse a la pretemporada si no consigue que ningún club llegue a las cifras marcadas por la entidad.

Eso sí, cada vez son más los equipos que parecen andar tras su pista y el último en sumarse, según apunta Tuttomercato, es el Atlético de Madrid.

El equipo de Diego Pablo Simeone se ha reforzado esta misma semana con un exvalencianista como es Rodrigo de Paul y tendría, siempre según este medio, a Guedes en la recámara para la parcela ofensiva. Alessio Alaimo, periodista que ha desvelado el interés, asegura que ya hay contactos entre ambos clubes.

Guedes y el mercado de fichajes: un futuro lejos del Valencia CF

En cualquier caso, el futuro de Guedes, sea en el Atlético de Madrid o en otro club, parece claro que no está en Mestalla y por eso el objetivo es intentar encontrar salida cuanto antes a un jugador que puede desbloquear otras operaciones en clave Mestalla.